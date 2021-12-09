Наверное, каждый замечал, что в морозную погоду гаджеты начинают предательски быстро терять заряд и "глючить" в неподходящий момент. Но что можно сделать, чтобы сохранить заряд аккумулятора в зимнее время?

Как сэкономить зарядку смартфона на морозе / Фото: Shutterstock

Несколькими полезными советами поделился эксперт Денис Кусков. Он отметил, что нужно минимизировать воздействие низких температур на гаджет. Постарайтесь не пользоваться телефоном в морозную погоду, пусть он будет в кармане или сумке, а общаться можно и с помощью наушников или "умных" часов.

Также стоит перевести устройство в режим "экономии энергии". И сделать это нужно сразу, а не когда заряд снизиться до 15%. А еще, на всякий случай, носите с собой внешний аккумулятор, с помощью которого можно, в случае надобности, зарядить смартфон и быть на связи.

Эксперт отметил, что от быстрой разрядки гаджет не защищают никакие чехлы. Если батарея быстро садится при любых погодных условиях, то стоит обратиться в центр и заменить аккумулятор.

Напомним, если хотите ускорить работу смартфона и повысить его производительность всего за пару минут, тогда нужно изменить некоторые настройки в операционной системе Android. Что важно знать пользователю?

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