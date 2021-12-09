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Как сэкономить зарядку смартфона на морозе

Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков рассказал, как сэкономить зарядку смартфона на морозе

сегодня, 19:55
Автор:

Светлана Шкурупий
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Наверное, каждый замечал, что в морозную погоду гаджеты начинают предательски быстро терять заряд и "глючить" в неподходящий момент. Но что можно сделать, чтобы сохранить заряд аккумулятора в зимнее время?

Как сэкономить зарядку смартфона на морозе

Как сэкономить зарядку смартфона на морозе / Фото: Shutterstock

Несколькими полезными советами поделился эксперт Денис Кусков. Он отметил, что нужно минимизировать воздействие низких температур на гаджет. Постарайтесь не пользоваться телефоном в морозную погоду, пусть он будет в кармане или сумке, а общаться можно и с помощью наушников или "умных" часов. 

Также стоит перевести устройство в режим "экономии энергии". И сделать это нужно сразу, а не когда заряд снизиться до 15%.  А еще, на всякий случай, носите с собой внешний аккумулятор, с помощью которого можно, в случае надобности, зарядить смартфон и быть на связи. 

Эксперт отметил, что от быстрой разрядки гаджет не защищают никакие чехлы. Если батарея быстро садится при любых погодных условиях, то стоит обратиться в центр и заменить аккумулятор.

Напомним, если хотите ускорить работу смартфона и повысить его производительность всего за пару минут, тогда нужно изменить некоторые настройки в операционной системе Android. Что важно знать пользователю?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие ошибки нельзя допускать при зарядке мобильного телефона, если хотите, чтобы он прослужил дольше.

Читайте также, что самым популярным и необходимым гаджетом в современном мире является смартфон. Чтобы он прослужил дольше, его необходимо беречь, в частности — батарею. Эксперт Сергей Кузьменко рассказал, в каких случаях заряжать телефон опасно.


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Источник: https://vm.ru/news/927322-nazvany-pyat-sposobov-sekonomit-zaryad-smartfona-na-moroze
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