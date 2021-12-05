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Какие настройки Android ускоряют работу смартфона

Названы настройки операционной системы Android, которые помогают ускорить работу смартфона

сегодня, 10:30
Автор:

Светлана Шкурупий
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Если хотите ускорить работу смартфона и повысить его производительность всего за пару минут, тогда нужно изменить некоторые настройки в операционной системе Android. Что важно знать пользователю?

Какие настройки Android ускоряют работу смартфона

Как ускорить работу смартфона (фото из открытых источников)

Выключение автообновления приложений

Приложения нужно периодически обновлять, потому что после этого они работают гораздо быстрее и лучше, но саму функцию "автообновления" лучше отключить. Дело в том, что обновление может начаться в самый неподходящий момент, когда вы пользуетесь смартфоном, а это значительно замедлит его работу. Кроме этого, при автообновлении существует вероятность загрузки первой версии обновления, которая может оказаться проблемной.

Включаем принудительный рендеринг

Ускорить работу можно, включив "принудительный рендеринг". Его суть состоит в том, что для обновления 2D элементов, Android будет использовать еще и графический процессор, а это существенно ускорит ваш гаджет. Данные настройки проходят через "Режим Разработчика".

Отключение анимации

Если отключить эту функцию, тогда переход между экранами, загрузка ярлыков и другие процессы ускоряться. В результате визуально ваш смартфон начинает работать гораздо быстрее. Данную настройку нужно выполнить в режиме разработчика в пункте "Анимация переходов" или "Анимация Окон".

Напомним, эксперты назвали несколько способов, с помощью которых можно разблокировать смартфон, если забыт пароль.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эксперт Александр Маляревский рассказал, как уберечь свой смартфон от поломки и взрыва на холоде.

Читайте также, почему многие пользователи смартфонов отключают 5G.


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Источник: https://itech.co.ua/ru/novosty/nazvany-nastrojki-android-uskorjajushhie-rabotu-smartfona/
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