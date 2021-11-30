Как разблокировать смартфон, если забыли пароль

В смартфонах и других гаджетах хранится много личной и конфиденциальной информации, и чтобы посторонние лица не имели к ней доступа, некоторые пользователи применяют различные методы, в частности ставят пароли.

Блокировка телефона / Фото: vsezdorovo.com

Владельцы Android-смартфона могут поставить на гаджет графическую блокировку или использовать сложные комбинации. Из-за этого они сталкиваются с проблемой разблокировки, так как забывают свой пароль. Что же делать в таком случае?

С помощью аккаунта Google

Если у вас модель Android, выпущенная до 2014 года, этот способ для вас, так как установленная версия ниже 5.0. Но восстановление возможно, если смартфон автоматически подключается к домашнему Wi-Fi.

Ход восстановления пароля/графического ключа:

- телефон подключите к Интернету;

- в месте ввода графического ключа/пароля введите 5 раз какую-угодно комбинацию фигур/символов;

- появится надпись: "Забыли пароль?";

- подтвердите функцию, откроется окно для ввода пароля и логина аккаунта Google, привязанного к вашему гаджету;

- следуйте появившейся на экране инструкции. После того как будет подтвержден вход владельца, пароль сбросится;

- смартфон разблокирован, вы можете установить для блокировки другой ключ.

Через приложение Smart Lock

Для моделей Android, выпущенных начиная с 2015 года доступно приложение Smart Lock, с помощью которого можно разблокировать гаджет тремя способами:

"Безопасные места" – если к девайсу подключается через Bluetooth знакомый аппарат;

"Безопасное место" – когда смартфон находится у себя дома;

"Распознавание лиц" – при определении, что именно вы – хозяин.

Ваши действия:

- вспомните, какой именно способ установлен на смартфоне;

- при варианте "Распознавание лиц" телефон будет разблокирован после сравнения вашего лица, сохраненного в памяти, и лица, увиденного камерой;

- при варианте "Безопасное место", если на девайсе включен GPS, вы будете направлены в ближайшую точку. Как только ваше местоположение совпадет с заданным GPS, телефон будет разблокирован;

- при варианте "Надежное устройство" и включенном Bluetooth возьмите другой доверенный аппарат, активируйте функцию Bluetooth и можете подключаться к своему телефону.

Сброс настроек до заводских

Сбросить графический ключ/пароль можно при помощи аккумулятора. При уровне заряда менее 10% на экране всплывает предупреждающее окно. В это время производите следующие манипуляции:

- зайдите в "Управление телефоном". Для этого попробуйте зажать кнопки в течение 15 секунд:

- питание + уменьшение или увеличение громкости;

- Home + питание + уменьшение громкости;

- питание + увеличение громкости + уменьшение громкости;

- появится техническое меню;

- нажмите строку Recovery с помощью кнопки "Увеличения громкости", для подтверждения нажмите кнопку "Уменьшение громкости";

- затем выбираем Wipe Data/Factory Reset (используя те же кнопки), подтверждаем выбор кнопкой "Питание".

После всех манипуляций Android-гаджет разблокируется.

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