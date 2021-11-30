Как разблокировать смартфон, если забыли пароль

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Светлана Шкурупий
В
смартфонах и других гаджетах хранится много личной и конфиденциальной
информации, и чтобы посторонние лица не имели к ней доступа, некоторые пользователи
применяют различные методы, в частности ставят пароли.
Блокировка телефона / Фото: vsezdorovo.com
Владельцы
Android-смартфона могут поставить на гаджет графическую блокировку или
использовать сложные комбинации. Из-за этого они сталкиваются с проблемой
разблокировки, так как забывают свой пароль. Что же делать в таком случае?
Если
у вас модель Android, выпущенная до 2014 года, этот способ для вас, так как
установленная версия ниже 5.0. Но восстановление возможно, если смартфон
автоматически подключается к домашнему Wi-Fi.
Ход
восстановления пароля/графического ключа:
-
телефон подключите к Интернету;
-
в месте ввода графического ключа/пароля введите 5 раз какую-угодно комбинацию
фигур/символов;
-
появится надпись: "Забыли пароль?";
-
подтвердите функцию, откроется окно для ввода пароля и логина аккаунта Google,
привязанного к вашему гаджету;
-
следуйте появившейся на экране инструкции. После того как будет подтвержден
вход владельца, пароль сбросится;
-
смартфон разблокирован, вы можете установить для блокировки другой ключ.
Через приложение
Smart Lock
Для
моделей Android, выпущенных начиная с 2015 года доступно приложение Smart Lock,
с помощью которого можно разблокировать гаджет тремя способами:
"Безопасные
места" – если к девайсу подключается через Bluetooth знакомый аппарат;
"Безопасное
место" – когда смартфон находится у себя дома;
"Распознавание
лиц" – при определении, что именно вы – хозяин.
Ваши
действия:
-
вспомните, какой именно способ установлен на смартфоне;
-
при варианте "Распознавание лиц" телефон будет разблокирован после сравнения
вашего лица, сохраненного в памяти, и лица, увиденного камерой;
-
при варианте "Безопасное место", если на девайсе включен GPS, вы будете
направлены в ближайшую точку. Как только ваше местоположение совпадет с
заданным GPS, телефон будет разблокирован;
-
при варианте "Надежное устройство" и включенном Bluetooth возьмите другой
доверенный аппарат, активируйте функцию Bluetooth и можете подключаться к
своему телефону.
Сброс настроек до
заводских
Сбросить
графический ключ/пароль можно при помощи аккумулятора. При уровне заряда менее
10% на экране всплывает предупреждающее окно. В это время
производите следующие манипуляции:
-
зайдите в "Управление телефоном". Для этого попробуйте зажать кнопки в течение
15 секунд:
-
питание + уменьшение или увеличение громкости;
-
Home + питание + уменьшение громкости;
-
питание + увеличение громкости + уменьшение громкости;
-
появится техническое меню;
-
нажмите строку Recovery с помощью кнопки "Увеличения громкости", для
подтверждения нажмите кнопку "Уменьшение громкости";
-
затем выбираем Wipe Data/Factory Reset (используя те же кнопки), подтверждаем
выбор кнопкой "Питание".
После всех манипуляций Android-гаджет разблокируется.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, как найти потерянный телефон.
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