logo

BTC/USD

54647.47

ETH/USD

4077.62

LTC/USD

190.66

USD/UAH

27.37

EUR/UAH

30.85

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости HI-tech телефоны Как найти потерянный телефон: три действенных способа
commentss НОВОСТИ Все новости

Как найти потерянный телефон: три действенных способа

Эксперты подсказали, как действовать, если вы потеряли или у вас украли мобильный телефон: эффективные способы

сегодня, 10:25
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

Потеря телефона становится настоящей катастрофой для современного человека, ведь в этом гаджете мы храним личную информацию, важные документы и номера людей, которые не всегда получается восстановить. Какие же способы помогут найти потерянный гаджет?

Как найти потерянный телефон: три действенных способа

Что делать, если потерялся телефон (фото из открытых источников)

Помощь аккаунта Goоgle

Создатели платформы создали несколько приложений, с помощью которых можно найти утерянный телефон. Но это возможно сделать только в том случае, если вы зарегистрированы в системе Андроида и подключились к модулю GPS от Google, определяющего место нахождения телефона. Чтобы обнаружить место вашего девайса, нужно открыть свой аккаунт, нажать строку "Безопасность" и в разделе "Ваши устройства" указать "Найти телефон". Далее нажмите "Управление телефоном" и "Потерянный". Потом снова вернитесь к вопросу о потере телефона и снова подтверждаем аккаунт Goоgle.

Когда вы оказались на странице "Поиск телефона" у вас появится несколько вариантов действий. Если предполагаете, что гаджет потерялся где-то недалеко, тогда нажмите "Найти" и активируйте функцию "Прозвон". Но она сработает, если телефон включен и подключен к сети.

Помощь Google Maps

Такой способ сработает, если на телефоне включен Интернет и функция определения местоположения. В таком случае, вам нужно будет с компьютера зайти в "Карты" (под своим аккаунтом) и в разделе "Хронология" (вверху слева) указать точную поисковую дату. На карте должен появится флажок, указывающий на местонахождение телефона.

Используйте другой телефон

Можете попробовать найти свой гаджет с помощью другого телефона. Для этого в настройках найдите раздел "Безопасность/Защита", потом нажмите "Найти устройство" и выберите нужную функцию. Войдите в качестве гостя, затем введите свой логин и пароль, зарегистрированные в аккаунте Google. Потом сделайте необходимые действия аналогично входу с компьютера.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему тормозит телефон и как ускорить его работу.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://men.24tv.ua/ru/najti-poterjannyj-telefon-5-rabochih-sposobov-dlja-android-ios_n1798117
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!