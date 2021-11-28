Как найти потерянный телефон: три действенных способа

Потеря телефона становится настоящей катастрофой для современного человека, ведь в этом гаджете мы храним личную информацию, важные документы и номера людей, которые не всегда получается восстановить. Какие же способы помогут найти потерянный гаджет?

Что делать, если потерялся телефон (фото из открытых источников)

Помощь аккаунта Goоgle

Создатели платформы создали несколько приложений, с помощью которых можно найти утерянный телефон. Но это возможно сделать только в том случае, если вы зарегистрированы в системе Андроида и подключились к модулю GPS от Google, определяющего место нахождения телефона. Чтобы обнаружить место вашего девайса, нужно открыть свой аккаунт, нажать строку "Безопасность" и в разделе "Ваши устройства" указать "Найти телефон". Далее нажмите "Управление телефоном" и "Потерянный". Потом снова вернитесь к вопросу о потере телефона и снова подтверждаем аккаунт Goоgle.

Когда вы оказались на странице "Поиск телефона" у вас появится несколько вариантов действий. Если предполагаете, что гаджет потерялся где-то недалеко, тогда нажмите "Найти" и активируйте функцию "Прозвон". Но она сработает, если телефон включен и подключен к сети.

Помощь Google Maps

Такой способ сработает, если на телефоне включен Интернет и функция определения местоположения. В таком случае, вам нужно будет с компьютера зайти в "Карты" (под своим аккаунтом) и в разделе "Хронология" (вверху слева) указать точную поисковую дату. На карте должен появится флажок, указывающий на местонахождение телефона.

Используйте другой телефон

Можете попробовать найти свой гаджет с помощью другого телефона. Для этого в настройках найдите раздел "Безопасность/Защита", потом нажмите "Найти устройство" и выберите нужную функцию. Войдите в качестве гостя, затем введите свой логин и пароль, зарегистрированные в аккаунте Google. Потом сделайте необходимые действия аналогично входу с компьютера.

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