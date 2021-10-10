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Почему тормозит телефон и как ускорить его работу

Многие пользователи жалуются на «торможение» в работе смартфона, но почему так происходит и как ускорить работу устройства?

сегодня, 18:25
Автор:

Светлана Шкурупий

Современные гаджеты переполнены различными программами и приложениями, поэтому неудивительно, что время от времени телефон начинает "глючить". Но что конкретно вызывает "торможение" и как ускорить работу устройства?

Почему тормозит телефон и как ускорить его работу

Почему тормозит телефон (фото из открытых источников)

Эксперты говорят, что многие смартфоны в фоновом режиме обновляются без разрешения пользователя, но если есть проблемы с учетной записью или подключением сети, то устройство может отложить обновление программ, а старые версии будут работать нестабильно. Из-за этого могут возникать различные ошибки в загрузке или авторизации, или даже в передаче данных. 

Помимо этого, смартфон может "тормозить" из-за переполненной памяти. В таких случаях, нужно зайти в настройки мессенджеров, в частности Whatsapp и Telegram, и установить просмотр фото и видеоматериалов только по нажатию, чтобы все файлы автоматически не сохранялись в галерею. И процедуру очистки памяти нужно провести на всех приложениях. 

Также можно в настройках посмотреть, какие конкретно программы тормозят работу телефона. Для этого зайдите в мониторинг активности или в настройки аккумулятора. Специалисты говорят, что больше всего энергии "тянет" Tinder, Badoo, Clean Master, Spotify.

Если хотите ускорить работу мобильного устройства, тогда стоит отключить геолокацию, если она вам не нужна. Это сэкономит 10-15 % батареи. А также можно удалить стандартные приложения Xiaomi, Samsung, iPhone.

Напомним, если хотите ускорить работу Android и повысить его производительность за пару минут, тогда эксперты поделились одной секретной настройкой. Что нужно сделать?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как не допустить взрыва смартфона на морозе.


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Источник: https://life.ru/p/1436211
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