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Главная Новости IT технологии Ученые рассказали, как легко научиться быстро и без ошибок печатать на смартфоне
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Ученые рассказали, как легко научиться быстро и без ошибок печатать на смартфоне

Ученые из Аалто изобрели новый алгоритм, который поможет ускорить написание текста

сегодня, 18:26
Автор:

Денис Подставной

Ученые из финского университета Аалто заявили о том, что создали алгоритм, который способен имитировать набор текста человеком. В будущем он должен будет помочь ускорить написание текста людьми. 

Ученые рассказали, как легко научиться быстро и без ошибок печатать на смартфоне

Печать на смартфоне - фото: из открытых источников

Авторы алгоритма рассказали, что благодаря данной разработке, смогут более точно прогнозировать то, как люди печатают на своих смартфонах или планшетах. Алгоритм сможет даже делать намеренные орфографические ошибки. Это должно поспособствовать улучшению функции автокоррекции и ускоренного набора. 
Также, ученые дали несколько советов людям, которые хотят научиться лучше печатать на своих гаджетах. Для этого нужно, использовать два пальца, так как чем короче движения, которые совершает палец, тем быстрее у вас получиться писать. Более того, по их словам, использование одного пальца приводит к совершению большего количества ошибок в тексте. Также, совершать меньше опечаток получится если удерживать взгляд на клавиатуре. С исправлением уже сделанных ошибок не стоит медлить и устранять их после того, как слово было дописано, лучше это делать сразу после её появления, это также должно позитивно повлиять на скорость печати. Кроме того, нужно следить за своими движениями и запоминать наиболее эффективные. 

Для справки: по версии Microsoft Research, которое производит исследования в области информатики, финский университет Аалто занимает 21-е место в мире по машинному обучению — обширному разделу компьютерных наук. 
Напомним: ранее издание "Комментарии" писало о том, что Неправильное хранение смартфона может вывести его из строя, а также о том, что Twitter будет взимать плату за дополнительные функции




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Источник: https://portaltele.com.ua/news/technology/znajdenyj-sposib-pryskoryty-nabir-povidomlen-na-smartfoni.html
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