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Twitter будет взимать плату за дополнительные функции

Twitter обзаведется платной подпиской за 3 доллара

сегодня, 12:06
Автор:

Денис Подставной

Представители социальной сети Twitter некоторое время назад сообщили о том, что планируют внедрить на свои платформы систему платных подписок. А на данный момент, в сети появилась более подробная информация о грядущем нововведении. 

Twitter будет взимать плату за дополнительные функции

Twitter - фото: из открытых источников

По словам китайского инсайдера Джейн Манчун Вонг, которая исследовала приложение для Twitter,  стоимость подписки будет составлять три доллара в месяц, а называться она будет "Twitter Blue". Подписка будет включать в себя некоторые дополнительные функции, которые будут доступны исключительно для её обладателей. Например, организация твитов в коллекции или отмену их отправки. Отмена отправки твитов, по слухам, будет напоминать аналогичную от Gmail, где отправленное сообщение в течение нескольких секунд ожидает подтверждения от пользователя. Однако, по информации Джейн, возможность редактирования уже отправленных твитов не предусматривается, хотя об этом пользователи просят создателей социальной сети уже давно. 

Также, не исключено, что программисты социальной сети работают над несколькими видами платных подписок, в которых будут добавлены другие возможности. Известно, что Twitter недавно приобрела сервис Scroll, который за плату позволяет просматривать контент на сайтах-партнёрах без рекламы. Вполне возможно, что данную функцию включат в одну из подписок. Однако, на данный момент, представители компании не дают комментариев по этому вопросу. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" писало о том, что В России могут полностью заблокировать Twitter, а также о том что в Twitter могут появиться платные функции. 





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Источник: https://9to5mac.com/2021/05/15/twitter-blue-subscription-service-to-include-undo-tweets-feature-and-collections-priced-at-2-99/?utm_source=ixbtcom
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