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В Twitter могут появиться платные функции

Компания планирует стабилизировать свои доходы за счет платных нововведений

сегодня, 15:18
Автор:

Вечканова Елена

Компания Twitter, которая владеет одноименной социальной сетью, начинает работать над внедрением платных функций для пользователей. Такая информация поступила от главного финансового директора организации Неда Сигала, сообщает Bloomberg.

В Twitter могут появиться платные функции

Представители Twitter могут ввести платные услуги. Фото из открытых источников

По словам его собеседников, Сигал неоднократно во время диалогов с аналитиками и инвесторами намекал на необходимость появления новых сервисов в Twitter, за которые бы люди должны были вносить определенную плату. К таким действиям в компании могут прибегнуть из-за не лучшего финансового положения на фоне коронавирусной пандемии. Доля рекламы, подающаяся в данной соцсети, сильно проигрывает по сравнению с тем же Facebook.

Что же может стать платным в Twitter?

• Лента без рекламы. Большинство пользователей соцсети согласится: рекламу на этом ресурсе трудно назвать надоедливой, впрочем её может стать больше, если появится возможность избавиться от нее совсем. В то же время в этом видят проблему для рекламодателей, которые сотрудничают с Twitter — мол, как тогда искать потребителя, когда он откажется от просмотра объявлений?

• Использование Tweetdeck. Об этом сервисе известно не столь широкой общественности, как о самом Twitter. В то же время существование Tweetdeck действительно удобно для многих представителей бизнеса. С помощью сервиса официальную страницу определенной компании может модерировать сразу несколько человек. Между прочим, идея ввести плату за Tweetdeck возникает в администрации соцсети уже не впервые.

• Эксклюзивное содержание. Один из вариантов такого нововведения похож на концепт работы некоторых онлайн СМИ. Принцип прост — определенная доля информации доступна широкой общественности, а другая, более "ценная" — только по подписке. Внедрение подобного и рассматривают в Twitter.

• Более качественное видео. Возможно введение платной загрузки роликов с лучшим качеством или большей продолжительностью.

• Верификация. Идея иметь голубую "галочку" возле собственного имени — очень любопытная для многих пользователей. Впрочем, ей не предсказывают успеха, ведь правила Twitter утверждают, что отметка "подтверждения" предназначена для "известных учетных записей". Согласятся ли в компании "продавать известность"?

• Аналитика. Пользователи уже получают бесплатную аналитику — количество подписчиков в месяц или показы публикаций. Но в компании утверждают, что статистика может быть намного объемнее. И вот за это, вероятно, предложат заплатить.

• Оформление. Рассматривается вариант оплаты за возможность экспериментировать с видом собственного аккаунта — цвета страницы, хэштеги, стикеры (эмодзи) и др.

Руководитель отдела доходов Twitter Брюс Фальк говорит, что компании важно повысить устойчивость доходов. Именно для этого и могут внедрить платные функции, вероятно, уже в 2021 году.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что украинский сегмент Twitter возмущен тем, что в соцсети верифицировали аккаунт МИД РФ в Крыму — назревает скандал.

Также на портале можно узнать, за какие посты о коронавирусе пользователей Facebook и Instagram будут блокировать и даже удалять.


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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-08/twitter-considers-subscription-fee-for-tweetdeck-unique-content?sref=KQPtNSUL
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