В Twitter могут появиться платные функции

Компания Twitter, которая владеет одноименной социальной сетью, начинает работать над внедрением платных функций для пользователей. Такая информация поступила от главного финансового директора организации Неда Сигала, сообщает Bloomberg.

Представители Twitter могут ввести платные услуги. Фото из открытых источников

По словам его собеседников, Сигал неоднократно во время диалогов с аналитиками и инвесторами намекал на необходимость появления новых сервисов в Twitter, за которые бы люди должны были вносить определенную плату. К таким действиям в компании могут прибегнуть из-за не лучшего финансового положения на фоне коронавирусной пандемии. Доля рекламы, подающаяся в данной соцсети, сильно проигрывает по сравнению с тем же Facebook.

Что же может стать платным в Twitter?

• Лента без рекламы. Большинство пользователей соцсети согласится: рекламу на этом ресурсе трудно назвать надоедливой, впрочем её может стать больше, если появится возможность избавиться от нее совсем. В то же время в этом видят проблему для рекламодателей, которые сотрудничают с Twitter — мол, как тогда искать потребителя, когда он откажется от просмотра объявлений?

• Использование Tweetdeck. Об этом сервисе известно не столь широкой общественности, как о самом Twitter. В то же время существование Tweetdeck действительно удобно для многих представителей бизнеса. С помощью сервиса официальную страницу определенной компании может модерировать сразу несколько человек. Между прочим, идея ввести плату за Tweetdeck возникает в администрации соцсети уже не впервые.

• Эксклюзивное содержание. Один из вариантов такого нововведения похож на концепт работы некоторых онлайн СМИ. Принцип прост — определенная доля информации доступна широкой общественности, а другая, более "ценная" — только по подписке. Внедрение подобного и рассматривают в Twitter.

• Более качественное видео. Возможно введение платной загрузки роликов с лучшим качеством или большей продолжительностью.

• Верификация. Идея иметь голубую "галочку" возле собственного имени — очень любопытная для многих пользователей. Впрочем, ей не предсказывают успеха, ведь правила Twitter утверждают, что отметка "подтверждения" предназначена для "известных учетных записей". Согласятся ли в компании "продавать известность"?

• Аналитика. Пользователи уже получают бесплатную аналитику — количество подписчиков в месяц или показы публикаций. Но в компании утверждают, что статистика может быть намного объемнее. И вот за это, вероятно, предложат заплатить.

• Оформление. Рассматривается вариант оплаты за возможность экспериментировать с видом собственного аккаунта — цвета страницы, хэштеги, стикеры (эмодзи) и др.

Руководитель отдела доходов Twitter Брюс Фальк говорит, что компании важно повысить устойчивость доходов. Именно для этого и могут внедрить платные функции, вероятно, уже в 2021 году.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что украинский сегмент Twitter возмущен тем, что в соцсети верифицировали аккаунт МИД РФ в Крыму — назревает скандал.

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