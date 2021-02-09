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Facebook и Instagram будут блокировать пользователей из-за коронавируса: в чем дело

В соцсети начнут удалять группы и личные аккаунты из-за коронавируса

сегодня, 11:25
Автор:

Вечканова Елена

Компания Facebook начала борьбу с дезинформационной кампанией по вопросам коронавируса. Подробности сообщает издание Bloomberg.

Facebook и Instagram будут блокировать пользователей из-за коронавируса: в чем дело

Facebook и Instagram начнут наказывать за фейки о коронавирусе. Фото: LiveGournal

Теперь администраторы социальных сетей Facebook и Instagram будут пристально проверять информацию, касающуюся заболевания на COVID-19. В случае нахождения фактов, не соответствующих действительности, личные аккаунты пользователей, а также массовые группы (страницы) будут удаляться с просторов интернета. Именно об этом на днях заявили представители Facebook Inc.

Начать борьбу с фейками о коронавирусе в соцсетях посоветовали во Всемирной организации здравоохранения.

За высказывания на какую тему могут заблокировать в Facebook?

• Коронавирус возник не естественным путем, а искусственно создан в лаборатории.

• Заразиться и переболеть COVID-19 для получения антител безопаснее, чем вакцинироваться.

• Вакцины от коронавируса опасные, токсичные, вызывают аутизм.

• Вакцинироваться от коронавируса вообще не нужно.

Модераторы страниц соцсетей начнут тщательнее проверять содержание сообщений. Особое внимание будет уделяться тем постам, на которые получены жалобы от других пользователей. Стоит отметить, что удаление страницы возможно за неоднократное распространение дезинформации о коронавирусе. Также представители компании Facebook примутся работать над сдерживанием распространения информации, которая призывает людей вообще отказываться от прививок (не только против коронавируса).

Подобные правила вступят в силу уже с этой недели. Администрировать сообщения будут на более чем на 50-ти языках мира. В то же время в администрации Facebook отмечают, что налаживание механизма модерации займет еще некоторое время.

Ранее "Комментарии" сообщали причины блокировки одного из видеороликов российского оппозиционера Алексея Навального в YouTube.

Также на портале можно узнать, какая судьба ждет запрещенные санкциями украинские телеканалы, принадлежащие Виктору Медведчуку.


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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-08/facebook-to-ban-groups-instagrams-sharing-false-vaccine-info?srnd=technology-vp
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