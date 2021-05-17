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Главная Новости IT гаджет Неправильное хранение смартфона может вывести его из строя: несколько простых правил
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Неправильное хранение смартфона может вывести его из строя: несколько простых правил

Правила для хранения смартфона, который не используется длительное время

сегодня, 17:24
Автор:

Денис Подставной

Эксперт рассказал о том, как правильно хранить старый телефон. 

Неправильное хранение смартфона может вывести его из строя: несколько простых правил

Смартфоны - фото: из открытых источников

Рано или поздно ваш смартфон устареет и ему на замену придет новый более мощный и функциональный, а в это время, как правило, старый гаджет отправляется на хранение на полку или в шкаф. Но оказывается, из-за неправильного хранения телефон может выйти из строя. О том, как хранить уже ненужный гаджет рассказал специалист лаборатории компании Slaxico Юрий Шарлай.  

По словам Юрия, есть несколько простых, но важных правил, следуя которым вам удастся сохранить ваш смартфон в рабочем состоянии и воспользоваться им по надобности в будущем. Во-первых, если у вашего телефона съемный аккумулятор, то следует достать его и хранить в не слишком жарком и не слишком холодном месте (это поможет защитить его от механических повреждений). Во вторых, перед длительным хранением нужно убедиться, что он не разряжен, так как при длительном бездействии есть шанс, что он может выйти из строя и не заработать больше никогда. Эксперт рекомендует перед хранением зарядить аккумулятор до 50-80 процентов. Также, категорически стоит избегать ситуаций, когда батарея разряжена полностью. Поэтому, если ваш старый смартфон или аккумулятор от него уже долго лежит без дела, следует проверить его заряд. 

Придерживаясь этих простых правил, вам удастся сохранить ваш смартфон в том виде, в котором вы его оставили в последний раз. 

Напомним, ранее мы писали о том, что десятки тысяч AirPods были конфискованы на границе США, а также о том, что Twitter будет взимать плату за дополнительные функции.




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Источник: https://gsminfo.com.ua/43638-ekspert-rozpoviv-yak-pravylno-zberigaty-staryj-smartfon.html
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