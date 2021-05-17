Десятки тысяч AirPods были конфискованы на границе США

В американском штате Огайо сотрудники таможни и пограничники конфисковали большое количество поддельных AirPods. Как стало известно, в начале этого месяца правоохранители провели инспекцию трёх больших партий наушников из Китая и выявили в них несколько десятков тысяч подделок. После проведения экспертизы выяснилось, что все они нарушают авторские права корпорации Apple.

AirPods Pro - фото: из открытых источников

Всего удалось выявить 36 000 единиц поддельной продукции. Причиной проверки оказалась несостыковка в цене товара. Так, заявленная стоимость одной партии наушников из 12 000 единиц составляла чуть более 5 000 долларов, хотя при продаже по официальной цене от Apple стоимость бы превысила 7 миллионов.

Также сотрудники таможни рассказали о том, что производителям подделок необязательно наносить на свою продукцию фирменные логотипы и надписи, чтобы нарушить эти товарные знаки. Тщательный осмотр продукции может показать, что она копирует оригинал по форме и дизайну, а значит является поддельной и нарушает авторские права.

Для справки: наушники AirPods – один из самых продаваемых продуктов компании Apple. Всего за прошлый год объемы их поставок составили более 114 миллионов единиц. Из-за своей популярности гаджеты часто подделывают. Например, за 2020 год собственный отдел компании по борьбе с поддельной продукцией выявил более миллиона единиц контрафактной продукции.

Напомним, ранее издание "Комментарии" писало о том, что Apple может очень скоро порадовать поклонников своими новинками, а также о том, что Apple пообещала бесплатно заменить AirPods Pro.

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