AirPods 3: Apple может очень скоро порадовать поклонников своими новинками

Судя по последним данным в сети интернет, американская корпорация Apple может очень скоро анонсировать несколько своих новых продуктов.

AirPods от Apple - фото: из открытых источников

Одной из таких новинок могут стать, ожидаемые многими поклонники яблочной техники, обновленные наушники AirPods, которые получат номерное обозначение — 3. В сети уже много слухов о том, какими-же они будут, но чаще всего эксперты сходятся во мнении о том, что они получат дизайн схожий со своими "старшими братьями" AirPods Pro, получат больше времени автономной работы, а также будут иметь съемные амбушюры для большего удобства, но не будут иметь активной системы шумоподавления. Эксперты считают, что стоить они будут также, как и предыдущее поколение. Ожидается, что релиз произойдет просто на сайте Apple, как и в случае AirPods 2.

Анонс может состояться уже совсем скоро, а именно в следующий вторник — 18 мая. Тогда же, Apple может показать и новые функции для своей музыкальной службы Apple Music. Среди более вероятных обновлений оной, Apple Music может обзавестись новой системой Hi-fi в новой версии подписки за 10 долларов в месяц.

Для справки: AirPods это беспроводные Blooetoth наушники от компании Apple Inc. Впервые они были представлены в декабре 2016 года, а с момента выхода завоевали признание от своих пользователей, которые в первую очередь отмечают их удобство.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Apple выпустит съемную батарею для iPhone, а также о том, что Apple облегчит жизнь владельцам новой модели iPhone.





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