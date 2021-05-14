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Главная Новости IT гаджет AirPods 3: Apple может очень скоро порадовать поклонников своими новинками
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AirPods 3: Apple может очень скоро порадовать поклонников своими новинками

AirPods 3 и обновленная подписка на Apple Music: вскоре Apple может показать новинки миру

сегодня, 11:31
Автор:

Денис Подставной

Судя по последним данным в сети интернет, американская корпорация Apple может очень скоро анонсировать несколько своих новых продуктов. 

AirPods 3: Apple может очень скоро порадовать поклонников своими новинками

AirPods от Apple - фото: из открытых источников

Одной из таких новинок могут стать, ожидаемые многими поклонники яблочной техники, обновленные наушники AirPods, которые получат номерное обозначение — 3. В сети уже много слухов о том, какими-же они будут, но чаще всего эксперты сходятся во мнении о том, что они получат дизайн схожий со своими "старшими братьями" AirPods Pro, получат больше времени автономной работы, а также будут иметь съемные амбушюры для большего удобства, но не будут иметь активной системы шумоподавления. Эксперты считают, что стоить они будут также, как и предыдущее поколение. Ожидается, что релиз произойдет просто на сайте Apple, как и в случае AirPods 2. 

Анонс может состояться уже совсем скоро, а именно в следующий вторник — 18 мая. Тогда же, Apple может показать и новые функции для своей музыкальной службы Apple Music. Среди более вероятных обновлений оной, Apple Music может обзавестись новой системой Hi-fi в новой версии подписки за 10 долларов в месяц. 

Для справки: AirPods это беспроводные Blooetoth наушники от компании Apple Inc. Впервые они были представлены в декабре 2016 года, а  с момента выхода завоевали признание от своих пользователей, которые в первую очередь отмечают их удобство. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Apple выпустит съемную батарею для iPhone, а также о том, что Apple облегчит жизнь владельцам новой модели iPhone. 






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Источник: https://www.iguides.ru/main/other/ne_pokupayte_naushniki_pokhozhe_stala_izvestna_data_vykhoda_airpods_3_i_eto_ochen_skoro/
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