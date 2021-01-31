Apple облегчит жизнь владельцам новой модели iPhone

Американская компания Apple постоянно работает над разработкой удобных гаджетов. Однако на этот раз они готовят качественное усовершенствование, которое облегчит пользование новенькой версией iPhone. Об этом заявил обозреватель гаджетов Джоанна Стерн в издании Wall Street Journal.

Новая модель iPhone будет иметь удобную функцию. Фото: sputnik.kg

По словам специалиста, разработчики Apple планируют выпустить модель iPhone с функцией сканера отпечатка пальцев под экраном в качестве альтернативы Face ID. Отметим, что многие пользователи заявляют о сложности при использовании Face ID.

Кроме того, Джоанна Стерн сообщила, что компания Samsung также начала работу над этой функцией.

"Компания Samsung усовершенствовала некоторые из своих лучших ранее представленных функций, включая датчик отпечатков пальцев, экран, обновляется с частотой 120 Гц и 10-кратный зум-объектив на S21 Ultra. Не случайно, что это одни из тех же функций, которые Apple, вероятно, включит в свои следующие iPhone, будь то брендовые iPhone 12S, iPhone 13 или iPhone Super Max Crazy Deluxe 2021 ", — пишет Джоанна Стерн.

О планах совершенствования обозревателю рассказали бывшие сотрудники компании Apple.

Также, Джоанна Стерн объяснила, почему данные изменения облегчат жизнь пользователей. Во-первых, датчик отпечатков пальцев работает быстрее Face ID. Во-вторых, когда в мире пандемия коронавируса, люди в основном ходят в масках. Постоянно снимать ее, чтобы разблокировать телефон — совсем неудобно.

Ранее сайт "Комментарии" сообщал, что компания Apple бьет рекорды по продажам гаджетов благодаря коронавирусу. За последние месяцы 2020 году они заработали на продаже своих изделий 111 млрд долларов. Несмотря на экономический кризис, эта сумма на 21% выше аналогичного показателя прошлого года. В чем кроется успех продаж, читайте в нашем материале.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!