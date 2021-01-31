logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 31.01.2021

BTC/USD

32803.43

ETH/USD

1307.36

LTC/USD

127.90

НБУ 31.01.2021

USD/UAH

28.30

EUR/UAH

34.30

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости IT телефоны Apple облегчит жизнь владельцам новой модели iPhone
commentss НОВОСТИ Все новости

Apple облегчит жизнь владельцам новой модели iPhone

Усовершенствованная функция в новом iPhone облегчит пользование телефоном во время пандемии

сегодня, 19:45
Автор:

Кириєнко Анна

Американская компания Apple постоянно работает над разработкой удобных гаджетов. Однако на этот раз они готовят качественное усовершенствование, которое облегчит пользование новенькой версией iPhone. Об этом заявил обозреватель гаджетов Джоанна Стерн в издании Wall Street Journal.

Apple облегчит жизнь владельцам новой модели iPhone

Новая модель iPhone будет иметь удобную функцию. Фото: sputnik.kg

По словам специалиста, разработчики Apple планируют выпустить модель iPhone с функцией сканера отпечатка пальцев под экраном в качестве альтернативы Face ID. Отметим, что многие пользователи заявляют о сложности при использовании Face ID.

Кроме того, Джоанна Стерн сообщила, что компания Samsung также начала работу над этой функцией.

"Компания Samsung усовершенствовала некоторые из своих лучших ранее представленных функций, включая датчик отпечатков пальцев, экран, обновляется с частотой 120 Гц и 10-кратный зум-объектив на S21 Ultra. Не случайно, что это одни из тех же функций, которые Apple, вероятно, включит в свои следующие iPhone, будь то брендовые iPhone 12S, iPhone 13 или iPhone Super Max Crazy Deluxe 2021 ", — пишет Джоанна Стерн.

О планах совершенствования обозревателю рассказали бывшие сотрудники компании Apple.

Также, Джоанна Стерн объяснила, почему данные изменения облегчат жизнь пользователей. Во-первых, датчик отпечатков пальцев работает быстрее Face ID. Во-вторых, когда в мире пандемия коронавируса, люди в основном ходят в масках. Постоянно снимать ее, чтобы разблокировать телефон — совсем неудобно.

Ранее сайт "Комментарии" сообщал, что компания Apple бьет рекорды по продажам гаджетов благодаря коронавирусу. За последние месяцы 2020 году они заработали на продаже своих изделий 111 млрд долларов. Несмотря на экономический кризис, эта сумма на 21% выше аналогичного показателя прошлого года. В чем кроется успех продаж, читайте в нашем материале.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unn.com.ua/uk/news/1914626-apple-polegshit-zhittya-vlasnikam-svoyeyi-novoyi-modeli-iphone-wsj
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ