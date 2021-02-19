Apple выпустит съемную батарею для iPhone, - Bloomberg

Американская корпорация Apple намерена выпустить съемную батарею для своих смартфонов. Сообщается, что новый аксессуар будет работать с IPhone, которые поддерживают магнитную систему MagSafe. Данную информацию обнародовало РБК, ссылаясь на Bloomberg.

Apple выпустит съемную батарею для iPhone - фото из открытых источников

Известно, что компания разрабатывает батарею не менее, чем один год, а его запуск планируется в течение нескольких месяцев. Она может позиционироваться как аксессуар, к примеру, к iPhone 12, потому что он поддерживает MagSafe.

Сообщается, что аккумулятор может крепиться к задней части телефона, ее прототипы имеют белый резиновый корпус.

Стоит отметить, что новая батарея не будет выполнять защитную функцию, как чехол. Она будет предназначена исключительно для обеспечения продолжительной работы смартфона.

Источник полагает, что выпуск новой батареи может и не произойти, поскольку разработчики столкнулись с проблемами программного обеспечения, которые сигнализировали о перегреве батареи. Из-за этого была затяжной и сама разработка аккумулятора.

Напомним, что cогласно данным издания Appleinsider, корпорация может снять с производства смартфон iPhone 12 mini. Такие выводы журналисты издания сделали исходя из отчета аналитика JP Morgan Уильяма Янга, который утверждает, что Apple сократит поставки iPhone 12 mini на 11 миллионов единиц.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что накануне стало известно, какими основными характеристиками будет обладать новенький электрокар от компании Apple. Несмотря на то, что пока неизвестно, сколько будет стоить электромобиль, инсайдер Мин-Чи Ко сообщает, что первая машина Apple будет продаваться в сегменте автомобилей класса премиум, что может изрядно обогатить ее разработчиков.





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