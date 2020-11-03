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Apple пообещала бесплатно заменить AirPods Pro

Компания Apple признала, что выпустила партию некачественных AIrPods Pro и пообещала их бесплатно заменить

сегодня, 10:45
Автор:

Кириєнко Анна

Американская компания Apple признала, что партия AirPods Pro, которая была выпущена 2019-го года, некачественная и имеет проблемы с треском. Поэтому организация запустила программу обмена проблемных наушников на новые абсолютно бесплатны. Об этом сообщил сайт ITC.ua.

Apple пообещала бесплатно заменить AirPods Pro

Фото: akket.com

На шум и треск в наушниках начали жаловаться в ноябре 2019. Потребители заметили, что бас частично начал пропадать, наушники будто потрескивали, не было эффекта уменьшения внешнего шума.

Компания начала работать над жалобами и рекомендовала владельцам проблемных наушников обновить прошивку до последней версии и поэкспериментировать с программами-плеерами.

Когда потребители техники сообщили, что эти манипуляции безрезультатны, Apple пообещала бесплатно заменить наушники на исправные. Стоит лишь обратиться в авторизованный сервисный центр компании. Список компаний в Украине, где можно обменять AIrPods Pro, доступный на официальном сайте Apple. Осуществить обмен можно, если с момента приобретения наушников прошло не более двух лет.

Также напоминаем, компания Apple подешевела на миллиарды долларов.




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Источник: https://itc.ua/news/ne-proshlo-i-goda-apple-oficzialno-priznala-nalichie-problemy-s-treskom-airpods-pro-i-soglasit-besplatno-zamenit-takie-ekzemplyary/
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