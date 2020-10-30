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Главная Новости IT технологии Продажи iPhone рухнули: Apple подешевела на миллиарды долларов
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Продажи iPhone рухнули: Apple подешевела на миллиарды долларов

Несмотря на падение продаж, Тим Кук заверил, что новая линейка iPhone 12 была хорошо принята

сегодня, 11:46
Автор:

Павел Зинченко

Акции Apple упали на 4% после того, как компания сообщила о продажах iPhone, которые не соответствуют оценкам Уолл-стрит, и сообщила, что выручка в Китае упала. Об этом сообщает издание Yahoo!

Продажи iPhone рухнули: Apple подешевела на миллиарды долларов

Продажи iPhone рухнули

Компания не дала прогнозов на ключевой праздничный квартал, что разочаровало некоторых аналитиков. Однако главный исполнительный директор Тим Кук сказал, что новая линейка iPhone 12 была хорошо принята. Продажи компьютеров Mac и услуг также достигли рекордного уровня в четвертом финансовом квартале.

Технологический гигант из Купертино, штат Калифорния, сообщил в четверг, что объем продаж за три месяца, закончившихся 26 сентября, составил 64,7 миллиарда долларов. Согласно данным Bloomberg, это превышает оценку аналитиков в 63,5 миллиарда долларов. Прибыль составила 73 цента на акцию, что также превзошло ожидания Уолл-стрит.

Продажи iPhone упали на 21% в связи с ожиданием появления новых моделей, которые в этом году поступили позже обычного. Кук сказал, что реакция на линейку iPhone 5G и другие новые устройства была "чрезвычайно положительной".

В Китае, одном из наиболее важных регионов компании, выручка упала на 29% до 7,9 млрд долларов, что является самым низким показателем с 2014 года. Рост продаж продуктов помимо iPhone в Китае выражается двузначными числами, сказал Лука Маэстри, финансовый директор Apple, в интервью Bloomberg Television. Он ожидает, что iPhone 12 Pro Max с большим экраном будет "невероятно успешный" в этом регионе, и что компания уверена в том, что в декабрьском квартале его продажи в Китае выростут.

Как сообщало издание "Комментарии", Apple продала миллиард IPhone.


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