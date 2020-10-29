В материале для блога Above Avalon, аналитик Нил Сибарт заявил, что еще в сентября компания Apple продала миллиард iPhone.

Фото: ITC.ua

По словам специалиста, за два года продажи компании существенно увеличились, но за последний год уровень спроса сократился на 12% — до 191 млн штук. Однако, эксперт думает, что подсчет товара в штуках не может полностью характеризовать бизнес корпорации.

Также Сибарт отметил, что процент новых пользователей iPhone, перешедших на устройство с Android безпрерывно снижается. По итогам года ожидается уменьшение части новых пользователей до отметки менее 20%.

Тем не менее, аналитик подчеркнул:

"Спустя 13 лет после запуска в продажу iPhone остается самым популярным и продаваемым смартфоном, однако более длительный цикл обновления iPhone может быть ведущим фактором снижения продаж".

По мнению Нила Сибарта, конкуренты Apple попросту копируют инновации американской компании, либо находятся под ее влиянием.

Напомним, что ранее "Комментарии" сообщали о том, что новый IPhone 12 Pro не прошел проверку на прочность.





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