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Елизавета Черных
В материале для блога Above Avalon, аналитик Нил Сибарт заявил, что еще в сентября компания Apple продала миллиард iPhone.
Фото: ITC.ua
По словам специалиста, за два года продажи компании существенно увеличились, но за последний год уровень спроса сократился на 12% — до 191 млн штук. Однако, эксперт думает, что подсчет товара в штуках не может полностью характеризовать бизнес корпорации.
Также Сибарт отметил, что процент новых пользователей iPhone, перешедших на устройство с Android безпрерывно снижается. По итогам года ожидается уменьшение части новых пользователей до отметки менее 20%.
Тем не менее, аналитик подчеркнул:
По мнению Нила Сибарта, конкуренты Apple попросту копируют инновации американской компании, либо находятся под ее влиянием.
Напомним, что ранее "Комментарии" сообщали о том, что новый IPhone 12 Pro не прошел проверку на прочность.
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