IPhone 12 Pro не прошел проверку на прочность

Эксперты страховой компании Allstate решили устроить краш-тест новым смартфонам от Apple. Видео проверки специалисты поделились на своем YouTube-канале.

Фото: iXBT

Новые iPhone 12 и 12 Pro испытывали двухметровой высотой, роняя их дисплеями, боковыми и задними панелями. Результаты тестирования не впечатлили экспертов, ведь IPhone 12 Pro провалил проверку на прочность.

Однако, iPhone 12 не вызвал сомнений в прочности. Более того, эксперты назвали его наиболее "выносливым" среди всех моделей, которые попадали к ним на тестирование.

Специалисты компании отметили, что модели смартфонов все равно еще остаются хрупкими, несмотря на новое защитное покрытие экрана Ceramic Shield, поэтому рекомендуют владельцам IPhone носить свои гаджеты в защитном чехле.

Напомним, что новые модели смартфонов от Apple были показаны на второй осенней презентации, которая состоялась 13 октября в режиме онлайн-трансляции. Известно, что цена устройств составляет от 699 $.

Недавно "Комментарии" показывали, какие крутые кадры сделал фотограф с помощью IPhone 12 Pro.





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