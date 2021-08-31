Instagram перестанет пускать в соцсеть некоторых пользователей

Instagram усиливает политику защиты молодежи от нежелательного контента. Об этом сообщает американский веб-сайт "The Verge".

Instagram введет ограничения, фото из открытых источников

В Instagram важно знать вашу дату рождения, ведь именно отталкиваясь от нее пользователь сможет видеть или нет конфиденциальные публикации, а также увидеть на своем гаджете рекламу, к примеру алкогольных напитков.

Но в этом приложении не только поверят пользователям "на слово" о возрасте, но и намерены анализировать комментарии под постами о праздновании дня рождения.

Кроме того, еще весной в Instagram заявляли о возможности запуска специальной версии этого приложения для пользователей младше 13 лет.

Instagram также планирует убрать функцию "swipeup", с помощью которой движением пальца вверх пользователи могут переходить на внешние веб-страницы. На смену привычным свайпам осенью придут стикеры с надписями, тестирование которых стартовало еще в июне.

Напомним, что в Instagram появилась функция перевода текставнутри Stories. Теперь приложение в левом верхнем углу предлагает пользователям, в случае необходимости, воспользоваться автоматическим переводом, чтобы убрать всякие языковые барьеры.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Instagram набирает обороты афера с платной блокировкой аккаунтов, на которой аферисты зарабатывают от 5 до 60 евро с каждого обманутого пользователя. Блокировщики аккаунтов не во благо используют норму конфиденциальности Instagram, согласно которой людям нельзя себя выдавать за других, а также защитой прав интеллектуальной собственности.

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