logo
Русский Українська

BTC/USD

47351.87

ETH/USD

3331.91

LTC/USD

170.72

USD/UAH

26.98

EUR/UAH

31.90

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости IT интернет Instagram перестанет пускать в соцсеть некоторых пользователей
commentss НОВОСТИ Все новости

Instagram перестанет пускать в соцсеть некоторых пользователей

В Instagram очень важную роль уделяют фильтрации публикаций, в соответствии с возрастным цензом

сегодня, 12:08
Автор:

Лилия Боровая

Instagram усиливает политику защиты молодежи от нежелательного контента. Об этом сообщает американский веб-сайт "The Verge".

Instagram перестанет пускать в соцсеть некоторых пользователей

Instagram введет ограничения, фото из открытых источников

В Instagram важно знать вашу дату рождения, ведь именно отталкиваясь от нее пользователь сможет видеть или нет конфиденциальные публикации, а также увидеть на своем гаджете рекламу, к примеру алкогольных напитков.

Но в этом приложении не только поверят пользователям "на слово" о возрасте, но и намерены анализировать комментарии под постами о праздновании дня рождения.

Кроме того, еще весной в Instagram заявляли о возможности запуска специальной версии этого приложения для пользователей младше 13 лет.

Instagram также планирует убрать функцию "swipeup", с помощью которой движением пальца вверх пользователи могут переходить на внешние веб-страницы. На смену привычным свайпам осенью придут стикеры с надписями, тестирование которых стартовало еще в июне.

Напомним, что в Instagram появилась функция перевода текставнутри Stories. Теперь приложение в левом верхнем углу предлагает пользователям, в случае необходимости, воспользоваться автоматическим переводом, чтобы убрать всякие языковые барьеры.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Instagram набирает обороты афера с платной блокировкой аккаунтов, на которой аферисты зарабатывают от 5 до 60 евро с каждого обманутого пользователя. Блокировщики аккаунтов не во благо используют норму конфиденциальности Instagram, согласно которой людям нельзя себя выдавать за других, а также защитой прав интеллектуальной собственности.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.theverge.com/2021/8/30/22648578/instagram-age-birthday-requirement-younger-people-ai-verification
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ