logo
Русский Українська

BTC/USD

32414.46

ETH/USD

2059.12

LTC/USD

119.43

USD/UAH

27.20

EUR/UAH

32.10

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости IT интернет Instagram запустил новую полезную функцию
commentss НОВОСТИ Все новости

Instagram запустил новую полезную функцию

Приложение предлагает перевод с иностранного языка в сториз

сегодня, 17:00
Автор:

Елизавета Черных

Одна из самых популярных в современном мире социальных сетей Instagram сообщила о запуске новой функции. Теперь пользователям будет доступен перевод текста в Stories. Об этом сообщает издание "Украинская правда", ссылаясь на The Verge.

Instagram запустил новую полезную функцию

Instagram запустил новую полезную функцию - фото из открытых источников

Сообщается, что во время просмотра сториз приложение предлагает перевод с иностранного языка с помощью нажатия "Посмотреть перевод" в левом верхнем углу.

Известно, что новая функция имеет в распоряжении свыше 90 языков, но пока что она доступна только для пользователей iOS.

Напомним, что cоциальная сеть Instagram приступила к тестированию долгожданной функции. С ее внедрением пользователи смогут создавать публикации в аккаунте через компьютер. Согласно мнению опрошенных агентством экспертов, подобное решение — составляющая глобального плана развития сети в условиях возрастания конкуренции. 

Также известно, что приложение Instagram получит нужное исправление в скором будущем. В компании заявили, что в связи с многочисленными жалобами пользователей приложения, Instagram получит обновление, в котором изменится работа алгоритма отображения Stories.  Ранее пользователи жаловались на то, что из-за неправильной работы алгоритма их Stories показывались не той аудитории, на которую были рассчитаны.

Портал "Комментарии" писал, что американская компания Facebook разрабатывает свою технологию поиска по фото для своей социальной сети. Основатель Facebook Марк Цукерберг провел прямой эфир, в котором рассказал подробности о проектах компании. Как стало известно, на данный момент специалисты компании занимаются разработкой технологией визуального поиска по фотографиям для приложения Instagram. 



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/07/23/676219/
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ