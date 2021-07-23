Одна из самых популярных в современном мире социальных сетей Instagram сообщила о запуске новой функции. Теперь пользователям будет доступен перевод текста в Stories. Об этом сообщает издание "Украинская правда", ссылаясь на The Verge.

Instagram запустил новую полезную функцию - фото из открытых источников

Сообщается, что во время просмотра сториз приложение предлагает перевод с иностранного языка с помощью нажатия "Посмотреть перевод" в левом верхнем углу.

Известно, что новая функция имеет в распоряжении свыше 90 языков, но пока что она доступна только для пользователей iOS.

Напомним, что cоциальная сеть Instagram приступила к тестированию долгожданной функции. С ее внедрением пользователи смогут создавать публикации в аккаунте через компьютер. Согласно мнению опрошенных агентством экспертов, подобное решение — составляющая глобального плана развития сети в условиях возрастания конкуренции.

Также известно, что приложение Instagram получит нужное исправление в скором будущем. В компании заявили, что в связи с многочисленными жалобами пользователей приложения, Instagram получит обновление, в котором изменится работа алгоритма отображения Stories. Ранее пользователи жаловались на то, что из-за неправильной работы алгоритма их Stories показывались не той аудитории, на которую были рассчитаны.



Портал "Комментарии" писал, что американская компания Facebook разрабатывает свою технологию поиска по фото для своей социальной сети. Основатель Facebook Марк Цукерберг провел прямой эфир, в котором рассказал подробности о проектах компании. Как стало известно, на данный момент специалисты компании занимаются разработкой технологией визуального поиска по фотографиям для приложения Instagram.





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