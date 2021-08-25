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Instagram убирает одну из популярных функций

В Instagram изменится функционал перехода по ссылкам на внешние сайты

сегодня, 09:50
Автор:

Лилия Боровая

Instagram убирает одну из популярных функций

Instagram уберет популярную функцию, фото из открытых источников

Instagram планирует убрать функцию "swipe up", с помощью которой движением пальца вверх пользователи могут переходить на внешние веб-страницы. Об этом сообщает издание "The Verge", ссылаясь на подтверждение информации от Instagram.

На смену привычным свайпам осенью придут стикеры с надписями. Их тестирование было запущено еще в июне.

"Наклейки больше подходят для того, как люди в настоящее время используют платформу. Ключевое различие между этими двумя функциями, помимо очевидной разницы в жестах, заключается в том, что зрители могут отвечать на истории, на которых есть наклейка со ссылкой, но не могут отвечать на истории, проведенные пальцем вверх", — отметил бывший глава отдела продуктов Instagram Вишал Шах.

Также в пресс-службе Instagram сообщили, что новый функционал пока будет доступен только пользователям с аудиторией свыше 10 тыс. подписчиков, которые раньше и пользовались "свайпами", но в компании не исключают, что возможность пользоваться наклейками со ссылками может вскоре появиться и у других пользователей.

Напомним, что в Instagram появилась функция перевода текста внутри Stories.  Теперь приложение в левом верхнем углу предлагает пользователям, в случае необходимости, воспользоваться автоматическим переводом, чтобы убрать всякие языковые барьеры.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Instagram набирает обороты афера с платной блокировкой аккаунтов, на которой аферисты зарабатывают от 5 до 60 евро с каждого обманутого пользователя. Блокировщики аккаунтов не во благо используют норму конфиденциальности Instagram, согласно которой людям нельзя себя выдавать за других, а также защитой прав интеллектуальной собственности.


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Источник: https://www.theverge.com/2021/8/23/22638222/instagram-swipe-up-link-sticker-roll-out
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