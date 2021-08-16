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Мошенники блокируют Instagram-аккаунты за деньги: в чем суть схемы

Приложением Instagram сейчас пользуются 15 млн украинцев, но теоретически подобная проблема может коснуться любого

16 августа 2021, 14:13
Автор:

Елизавета Черных

В одной из наиболее популярных социальных сетей Instagram все более популярной становится платная блокировка аккаунтов, на чем аферисты могут заработать от 5 до 60 евро. В свою очередь активно начали работать сервисы, которые наоборот готовы разблокировать аккаунт, однако тоже не бесплатно. Об этом пишет OBOZREVATEL со ссылкой на UBR.ua.

Мошенники блокируют Instagram-аккаунты за деньги: в чем суть схемы

Instagram - фото из открытых источников

В издании отмечают, что блокировщики аккаунтов могут злоупотреблять политикой Instagram, которая связана с запретом выдавать себя за другого человека. Также ими используются не настоящие жалобы на нарушение прав интеллектуальной собственности. 

Специалисты предполагают, что между интернет-аферистами и подобными сервисами может быть сговор. К примеру, если аккаунт пользователя заблокирован, то жертве необходимо будет заплатить за его восстановление. 

Телеком-эксперт Роман Химич отмечает, что приложением Instagram сейчас пользуются 15 млн украинцев, но теоретически с подобной проблемой может встретиться любой пользователь.  Сеть уже долго борется с блокировкой аккаунтов. 

Также аферисты могут задействовать и другие схемы. К примеру, злоумышленники могут разблокировать страницу в соцсети, но за денежную сумму. 

Ранее издание "Комментарии" писало, что мошенничество, связанное с интернетом или телефонными звонками, давно процветает на территории нашего государства. Нечистые на руку люди постоянно придумывают новые схемы, которые позволяют обмануть слишком доверчивых украинцев. Предупреждение о новом виде манипулирования опубликовали в киевском департаменте Киберполиции Украины


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Источник: https://news.obozrevatel.com/economics/economy/v-instagram-moshenniki-blokiruyut-akkauntyi-za-dengi-kto-mozhet-stat-zhertvoj-i-v-chem-sut-shemyi.htm?_gl=1*gch3k5*_ga*MjI3Mzk1NDQxLjE2MjA2NDQyNjY.*_ga_JBX3X27G7H*MTYyOTEwMjk4MS4xMzYuMS4xNjI5MTAyOTk0LjA.&_ga=
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