Мошенники блокируют Instagram-аккаунты за деньги: в чем суть схемы

В одной из наиболее популярных социальных сетей Instagram все более популярной становится платная блокировка аккаунтов, на чем аферисты могут заработать от 5 до 60 евро. В свою очередь активно начали работать сервисы, которые наоборот готовы разблокировать аккаунт, однако тоже не бесплатно. Об этом пишет OBOZREVATEL со ссылкой на UBR.ua.

Instagram - фото из открытых источников

В издании отмечают, что блокировщики аккаунтов могут злоупотреблять политикой Instagram, которая связана с запретом выдавать себя за другого человека. Также ими используются не настоящие жалобы на нарушение прав интеллектуальной собственности.

Специалисты предполагают, что между интернет-аферистами и подобными сервисами может быть сговор. К примеру, если аккаунт пользователя заблокирован, то жертве необходимо будет заплатить за его восстановление.

Телеком-эксперт Роман Химич отмечает, что приложением Instagram сейчас пользуются 15 млн украинцев, но теоретически с подобной проблемой может встретиться любой пользователь. Сеть уже долго борется с блокировкой аккаунтов.

Также аферисты могут задействовать и другие схемы. К примеру, злоумышленники могут разблокировать страницу в соцсети, но за денежную сумму.

Ранее издание "Комментарии" писало, что мошенничество, связанное с интернетом или телефонными звонками, давно процветает на территории нашего государства. Нечистые на руку люди постоянно придумывают новые схемы, которые позволяют обмануть слишком доверчивых украинцев. Предупреждение о новом виде манипулирования опубликовали в киевском департаменте Киберполиции Украины

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