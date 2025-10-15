logo_ukra

У ChatGPT дозволять еротику: коли з'явиться контент для дорослих
commentss НОВИНИ Всі новини

У ChatGPT дозволять еротику: коли з'явиться контент для дорослих

OpenAI оголосила, що у грудні ChatGPT дозволить перевіреним дорослим користувачам створювати еротичний контент.

15 жовтня 2025, 13:05
Автор:
avatar

Slava Kot

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман повідомив, що у грудні ChatGPT отримає оновлення, яке дозволить перевіреним дорослим користувачам використовувати платформу для створення еротичного контенту. 

У ChatGPT дозволять еротичний контент для дорослих. Фото з відкритих джерел

За словами Альтмана, оновлена версія чат-бота буде менш цензурованою та надасть користувачам більше свободи у виборі стилю спілкування. Користувачі зможуть вирішувати, чи буде ChatGPT вести легку дружню бесіду, чи додавати у відповіді більше емоційних елементів, включно з еротикою.

"У грудні, коли ми повніше впровадимо вікові обмеження, і в рамках нашого принципу "ставтеся до дорослих користувачів як до дорослих", ми дозволимо ще більше, наприклад, еротику для перевірених дорослих", — пояснив Альтман у дописі на X за 14 жовтня.

Альтман уточнив, що до цього часу платформа була досить обмежувальною, щоб запобігти ризикам для психічного здоров’я, проте тепер OpenAI знайшла спосіб безпечно надати більшу свободу користувачам. 

"Дорослі, які не перебувають у групі серйозної небезпеки (психічні розлади, самогубство тощо), повинні мати значну свободу у використанні ChatGPT", — додав керівник компанії.

Раніше Альтман відмовився додавати до ChatGPT "аватар секс-бота", зазначаючи, що це могло б бути неприйнятним з етичної точки зору. Тепер компанія робить крок у протилежному напрямку, надаючи дорослим користувачам нові можливості.

Очікується, що впровадження еротичного контенту в ChatGPT відбудеться одночасно з більш суворою системою вікових перевірок, щоб обмежити доступ неповнолітніх.

Джерело: https://x.com/sama/status/1978129344598827128
