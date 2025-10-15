У ChatGPT дозволять еротику: коли з'явиться контент для дорослих

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман повідомив, що у грудні ChatGPT отримає оновлення, яке дозволить перевіреним дорослим користувачам використовувати платформу для створення еротичного контенту.

У ChatGPT дозволять еротичний контент для дорослих. Фото з відкритих джерел

За словами Альтмана, оновлена версія чат-бота буде менш цензурованою та надасть користувачам більше свободи у виборі стилю спілкування. Користувачі зможуть вирішувати, чи буде ChatGPT вести легку дружню бесіду, чи додавати у відповіді більше емоційних елементів, включно з еротикою.

"У грудні, коли ми повніше впровадимо вікові обмеження, і в рамках нашого принципу "ставтеся до дорослих користувачів як до дорослих", ми дозволимо ще більше, наприклад, еротику для перевірених дорослих", — пояснив Альтман у дописі на X за 14 жовтня.

Альтман уточнив, що до цього часу платформа була досить обмежувальною, щоб запобігти ризикам для психічного здоров’я, проте тепер OpenAI знайшла спосіб безпечно надати більшу свободу користувачам.

"Дорослі, які не перебувають у групі серйозної небезпеки (психічні розлади, самогубство тощо), повинні мати значну свободу у використанні ChatGPT", — додав керівник компанії.

Раніше Альтман відмовився додавати до ChatGPT "аватар секс-бота", зазначаючи, що це могло б бути неприйнятним з етичної точки зору. Тепер компанія робить крок у протилежному напрямку, надаючи дорослим користувачам нові можливості.

Очікується, що впровадження еротичного контенту в ChatGPT відбудеться одночасно з більш суворою системою вікових перевірок, щоб обмежити доступ неповнолітніх.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про випадок, коли школяра арештували за запит до ChatGPT.

Також "Коментарі" писали про те, як штучний інтелект вбиває інтернет.