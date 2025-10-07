Школяра арештували за запит до ChatGPT: що він написав

У США 13-річного підлітка з Флориди заарештували після того, як він попросив чат-бот ChatGPT пояснити, як убити однокласника посеред уроку. Інцидент стався у середній школі міста Деланд, приблизно за годину їзди від Орландо.

Школяра арештували за запит до ChatGPT. Фото з відкритих джерел

Система безпеки школи виявила тривожний запит через сервіс моніторингу Gaggle, який контролює онлайн-активність учнів на навчальних пристроях. Повідомлення з ChatGPT негайно було передано до офісу шерифа округу Волусія, після чого хлопця затримали та доставили до центру утримання неповнолітніх.

"Як убити мого друга посеред уроку", – повідомляє офіс шерифа округу Волусія про запит, який спричинив інцидент.

Під час допиту підліток заявив, що не мав наміру нікого вбивати й нібито "просто жартував" над другом, який його дратував. Однак правоохоронці розцінили ситуацію як серйозну загрозу. В офісі наголосили, що подібні "розіграші" можуть призвести до серйозних наслідків, особливо з огляду на довгу історію шкільних стрілянин у США. Зокрема, трагедію 2018 року у школі Флориди, де загинуло 17 людей.

Поліція закликала батьків поговорити з дітьми про відповідальність за онлайн-поведінку, особливо під час використання інструментів подібних до ChatGPT.

"Ще одна "витівка", яка створила надзвичайну ситуацію в кампусі. Батьки, будь ласка, поговоріть зі своїми дітьми, щоб вони не зробили тієї ж помилки", — йдеться у зверненні офісу шерифа.

