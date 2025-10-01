Рубрики
Недилько Ксения
Глава OpenAI Сем Альтман заявив, що людство може втратити контроль над штучним інтелектом не лише через злий намір чи виходу технологій з-під контролю, а й "цілком випадково". У подкасті MD MEETS із главою Axel Springer Матіасом Депфнером він описав другий сценарій, який, за його словами, недооцінюється.
Глава OpenAI попередив про можливість «випадкового захоплення світу» штучним інтелектом
За його словами, користувачі ChatGPT стають все більш залежними від штучного інтелекту.
У такій ситуації, зазначає глава OpenAI, люди починають діяти за вказівкою ШІ, навіть не усвідомлюючи цього.
Альтман додав, що це створює "петлю зворотного зв'язку": чим більше ми слухаємось ШІ, тим більше даних він отримує, навчається і стає ще сильнішим.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у лютому на США припадало 16,1% світового веб-трафіку для інструментів штучного інтелекту. Згідно з аналізом aitools.xyz, кількість відвідувань веб-сторінок інструментів штучного інтелекту зросла на 36,3% минулого року до 101,12 мільярда. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Quartz.