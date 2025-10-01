Глава OpenAI предупредил о возможности «случайного захвата мира» искусственным интеллектом

Рубрики
Глава OpenAI Сэм Альтман заявил, что человечество может потерять контроль над искусственным интеллектом не только из-за злого умысла или выхода технологий из-под контроля, но и "совершенно случайно". В подкасте MD MEETS с главой Axel Springer Матиасом Депфнером он описал второй сценарий, который, по его словам, недооценивается.
Глава OpenAI предупредил о возможности «случайного увлечения мира» искусственным интеллектом
По его словам, пользователи ChatGPT становятся все более зависимыми от искусственного интеллекта.
В такой ситуации, отмечает глава OpenAI, люди начинают действовать по указанию ИИ, даже не осознавая этого.
Альтман добавил, что это создает "петлю обратной связи": чем больше мы слушаемся ИИ, тем больше данных он получает, учится и становится еще сильнее.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что в феврале на США приходилось 16,1% мирового веб-трафика для инструментов искусственного интеллекта. Согласно анализу aitools.xyz, количество посещений веб-страниц инструментов искусственного интеллекта выросло на 36,3% в прошлом году до 101,12 миллиарда. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Quartz.