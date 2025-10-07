Школьника арестовали по запросу ChatGPT: что он написал

В США 13-летнего подростка из Флориды арестовали после того, как он попросил чат-бот ChatGPT объяснить, как убить одноклассника посреди урока. Инцидент произошел в средней школе города Деланд, примерно в часе езды от Орландо.

Школьника арестовали из-за запроса ChatGPT. Фото из открытых источников

Система безопасности школы обнаружила тревожный запрос через сервис мониторинга Gaggle, контролирующий онлайн активность учащихся на учебных устройствах. Сообщение с ChatGPT немедленно было передано в офис шерифа округа Волусия, после чего молодого человека задержали и доставили в центр содержания несовершеннолетних.

"Как убить моего друга посреди урока", – сообщает офис шерифа округа Волусия о запросе, который вызвал инцидент.

Во время допроса подросток заявил, что не собирался никого убивать и якобы "просто шутил" над раздражавшим его другом. Однако стражи порядка расценили ситуацию как серьезную угрозу. В офисе отметили, что подобные "розыгрыши" могут привести к серьезным последствиям, особенно учитывая долгую историю школьных стрельб в США. В частности, трагедию 2018 года в школе Флориды, где погибли 17 человек.

Полиция призвала родителей поговорить с детьми об ответственности за онлайн-поведение, особенно при использовании инструментов, подобных ChatGPT.

"Еще одна "проделка", которая создала чрезвычайную ситуацию в кампусе. Родители, пожалуйста, поговорите со своими детьми, чтобы они не совершили той же ошибки", — говорится в обращении офиса шерифа.

