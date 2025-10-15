logo

Главная Новости HI-tech технологии В ChatGPT разрешат эротику: когда появится контент для взрослых
commentss НОВОСТИ Все новости

В ChatGPT разрешат эротику: когда появится контент для взрослых

OpenAI объявила, что в декабре ChatGPT позволит проверенным взрослым пользователям создавать эротический контент.

15 октября 2025, 13:05
Автор:
avatar

Slava Kot

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман сообщил, что в декабре ChatGPT получит обновление, которое позволит проверенным взрослым пользователям использовать платформу для создания эротического контента.

В ChatGPT разрешат эротику: когда появится контент для взрослых

В ChatGPT разрешат эротический контент для взрослых. Фото из открытых источников

По словам Альтмана, обновленная версия чат-бота будет менее цензурированной и предоставит пользователям больше свободы в выборе стиля общения. Пользователи смогут решать, будет ли ChatGPT вести легкую дружескую беседу или добавлять в ответ больше эмоциональных элементов, включая эротику.

"В декабре, когда мы полнее внедрим возрастные ограничения, и в рамках нашего принципа "относитесь к взрослым пользователям как к взрослым", мы позволим еще больше, например, эротику для проверенных взрослых", — пояснил Альтман в сообщении на X за 14 октября.

Альтман уточнил, что до сих пор платформа была достаточно ограничительной, чтобы предотвратить риски для психического здоровья, однако теперь OpenAI нашла способ безопасно предоставить большую свободу пользователям.

"Взрослые, не находящиеся в группе серьезной опасности (психические расстройства, самоубийство и т.п.), должны иметь значительную свободу в использовании ChatGPT", — добавил руководитель компании.

Ранее Альтман отказался добавлять в ChatGPT "аватар секс-бота", отмечая, что это могло бы быть неприемлемым с этической точки зрения. Теперь компания делает шаг в противоположном направлении, предоставляя взрослым пользователям новые возможности.

Ожидается, что использование эротического контента в ChatGPT состоится одновременно с более строгой системой возрастных проверок, чтобы ограничить доступ несовершеннолетних.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о случае, когда школьника арестовали за запрос в ChatGPT.

Также "Комментарии" писали о том, как искусственный интеллект убивает Интернет.



Источник: https://x.com/sama/status/1978129344598827128
