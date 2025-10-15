В ChatGPT разрешат эротику: когда появится контент для взрослых

Рубрики
Slava Kot
Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман сообщил, что в декабре ChatGPT получит обновление, которое позволит проверенным взрослым пользователям использовать платформу для создания эротического контента.
В ChatGPT разрешат эротический контент для взрослых. Фото из открытых источников
По словам Альтмана, обновленная версия чат-бота будет менее цензурированной и предоставит пользователям больше свободы в выборе стиля общения. Пользователи смогут решать, будет ли ChatGPT вести легкую дружескую беседу или добавлять в ответ больше эмоциональных элементов, включая эротику.
Альтман уточнил, что до сих пор платформа была достаточно ограничительной, чтобы предотвратить риски для психического здоровья, однако теперь OpenAI нашла способ безопасно предоставить большую свободу пользователям.
Ранее Альтман отказался добавлять в ChatGPT "аватар секс-бота", отмечая, что это могло бы быть неприемлемым с этической точки зрения. Теперь компания делает шаг в противоположном направлении, предоставляя взрослым пользователям новые возможности.
Ожидается, что использование эротического контента в ChatGPT состоится одновременно с более строгой системой возрастных проверок, чтобы ограничить доступ несовершеннолетних.
