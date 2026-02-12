OnlyFans обігнав ChatGPT за несподіваним показником

Витрати американців на платформу OnlyFans перевищили сукупні витрати на компанію OpenAI, яка є розробником ChatGPT, а також на видання The New York Times. Такий несподіваний висновок випливає з аналітики a16z, яка дослідила вплив споживчих витрат і інвестицій у штучний інтелект на економіку США у першій половині 2025 року.

Американці витрачають на OnlyFans більше, ніж на ChatGPT

Згідно з транзакційними даними Consumer Edge, OnlyFans демонструє більший обсяг платежів від користувачів, ніж разом узяті підписки та сервіси OpenAI і одного з найвпливовіших медіа світу The New York Times. Таким чином, попри стрімкий розвиток штучного інтелекту, масштаб споживчого попиту на цифровий розважальний контент ще вищий.

OnlyFans обігнав ChatGPT за витратами користувачів у США

Аналітики a16z зазначають, що у 2025 році споживчі витрати та капітальні інвестиції в штучний інтелект зробили приблизно однаковий внесок у чисте зростання ВВП США. Водночас їхня структура різна. Споживання формує близько 70% економіки, тоді як ШІ залишається меншою, але швидкозростаючою складовою.

Інвестиції в штучний інтелект нині займають історично високу частку приватного капіталу та впливають не лише на технологічні компанії, а й на промисловість і комунальні послуги. ШІ дедалі більше виступає проциклічним драйвером зростання.

Впровадження генеративного ШІ у світі

Окреме дослідження Microsoft виявило нерівномірне впровадження генеративного ШІ у світі. У другій половині 2025 року країни Глобальної Півночі впроваджували такі технології майже вдвічі швидше, ніж держави Глобального Півдня. Лідерами стали ОАЕ та Сінгапур, де близько 64% працездатного населення використовують інструменти ШІ. США, попри активне зростання, поступилися позиціями через швидший розвиток інших ринків.

Аналітики попереджають, що технологічний розрив може посилити глобальну економічну нерівність у найближчі роки.

