logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.99

EUR/UAH

51.03

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини HI-tech технології OnlyFans обігнав ChatGPT за несподіваним показником
commentss НОВИНИ Всі новини

OnlyFans обігнав ChatGPT за несподіваним показником

Витрати американців на OnlyFans перевищили сукупні витрати на OpenAI та The New York Times.

12 лютого 2026, 08:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Витрати американців на платформу OnlyFans перевищили сукупні витрати на компанію OpenAI, яка є розробником ChatGPT, а також на видання The New York Times. Такий несподіваний висновок випливає з аналітики a16z, яка дослідила вплив споживчих витрат і інвестицій у штучний інтелект на економіку США у першій половині 2025 року.

OnlyFans обігнав ChatGPT за несподіваним показником

Американці витрачають на OnlyFans більше, ніж на ChatGPT

Згідно з транзакційними даними Consumer Edge, OnlyFans демонструє більший обсяг платежів від користувачів, ніж разом узяті підписки та сервіси OpenAI і одного з найвпливовіших медіа світу The New York Times. Таким чином, попри стрімкий розвиток штучного інтелекту, масштаб споживчого попиту на цифровий розважальний контент ще вищий.

OnlyFans обігнав ChatGPT за несподіваним показником - фото 2

OnlyFans обігнав ChatGPT за витратами користувачів у США

Аналітики a16z зазначають, що у 2025 році споживчі витрати та капітальні інвестиції в штучний інтелект зробили приблизно однаковий внесок у чисте зростання ВВП США. Водночас їхня структура різна. Споживання формує близько 70% економіки, тоді як ШІ залишається меншою, але швидкозростаючою складовою.

Інвестиції в штучний інтелект нині займають історично високу частку приватного капіталу та впливають не лише на технологічні компанії, а й на промисловість і комунальні послуги. ШІ дедалі більше виступає проциклічним драйвером зростання.

OnlyFans обігнав ChatGPT за несподіваним показником - фото 2

Впровадження генеративного ШІ у світі

Окреме дослідження Microsoft виявило нерівномірне впровадження генеративного ШІ у світі. У другій половині 2025 року країни Глобальної Півночі впроваджували такі технології майже вдвічі швидше, ніж держави Глобального Півдня. Лідерами стали ОАЕ та Сінгапур, де близько 64% працездатного населення використовують інструменти ШІ. США, попри активне зростання, поступилися позиціями через швидший розвиток інших ринків.

Аналітики попереджають, що технологічний розрив може посилити глобальну економічну нерівність у найближчі роки.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що OpenAI готується запустити рекламу в ChatGPT.

Також "Коментарі" писали, що в ChatGPT дозволять еротику.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.a16z.news/p/charts-of-the-week-the-almighty-consumer
Теги:

Новини

Всі новини