OnlyFans обогнал ChatGPT по неожиданному показателю

Расходы американцев на платформу OnlyFans превысили совокупные затраты на компанию OpenAI, являющуюся разработчиком ChatGPT, а также на издание The New York Times. Такой неожиданный вывод следует из аналитики a16z, исследовавшей влияние потребительских расходов и инвестиций в искусственный интеллект на экономику США в первой половине 2025 года.

Американцы тратят на OnlyFans больше, чем на ChatGPT

Согласно транзакционным данным Consumer Edge, OnlyFans демонстрирует больший объем платежей от пользователей, чем вместе взятые подписки и сервисы OpenAI и одного из самых влиятельных медиа мира The New York Times. Таким образом, несмотря на стремительное развитие искусственного интеллекта, масштаб потребительского спроса на цифровой развлекательный контент еще выше.

OnlyFans обогнал ChatGPT по расходам пользователей в США

Аналитики a16z отмечают, что в 2025 году потребительские расходы и капитальные инвестиции в искусственный интеллект внесли примерно одинаковый вклад в чистый рост ВВП США. В то же время их структура разная. Потребление формирует около 70% экономики, в то время как ИИ остается меньшей, но быстрорастущей составляющей.

Инвестиции в искусственный интеллект сейчас занимают исторически высокую долю частного капитала и влияют не только на технологические компании, но и на промышленность и коммунальные услуги. ИИ все больше выступает проциклическим драйвером роста.

Внедрение генеративного ИИ в мире

Отдельное исследование Microsoft выявило неравномерное внедрение генеративного ИИ в мире. Во второй половине 2025 года страны Глобального Севера внедряли такие технологии почти вдвое быстрее, чем государства Глобального Юга. Лидерами стали ОАЭ и Сингапур, где около 64% трудоспособного населения используют инструменты ИИ. США, несмотря на активный рост, уступили позиции из-за более быстрого развития других рынков.

Аналитики предупреждают, что технологический разрыв может усугубить глобальное экономическое неравенство в ближайшие годы.

