OpenAI готується запустити рекламу в ChatGPT: що відомо

OpenAI може бути на порозі впровадження реклами в ChatGPT. Про це свідчать нові знахідки в бета-версії Android-застосунку. Австрійський інженер-програміст Тібор Блахо виявив у тестовій збірці програми низку рядків коду, що прямо згадують рекламні функції. Серед них "функція реклами", "пошукова реклама" та "контент-вітрину", що може натякати на новий формат монетизації.

OpenAI готує запуск реклами в ChatGPT. Фото з відкритих джерел

Бета-версія ChatGPT з індексом 1.2025.329, де містяться згадані елементи реклами, поки не доступна для широкого загалу. Проте сам факт їх появи в офіційному коді свідчить, що компанія може готуватися до тестування рекламних блоків у чатботі.

Інформація про потенційний запуск реклами з’явилася не вперше. На початку місяця The Information повідомила, що OpenAI розглядає можливість показу реклами на основі чатів користувачів або даних з їхньої пам’яті в ChatGPT. Раніше генеральний директор компанії Сем Альтман також натякав на потенційну інтеграцію реклами, але уникав категоричних заяв.

Під час виступу у Гарвардській бізнес-школі Альтман зазначав, що формат реклами в продуктах із ШІ є "унікальним викликом", а впровадження таких моделей монетизації він назвав "крайнім заходом". У подкасті OpenAI він повторив, що компанія "не проти реклами як такої", проте не визначилася з оптимальним способом її інтеграції.

Хоча поки невідомо, у якій саме частині ChatGPT може з’явитися реклама, експерти припускають, що зміни торкнуться насамперед безплатного тарифу. Наразі він уже має обмеження на кількість повідомлень, доступ до пам’яті та розширеного мислення. Додавання рекламних блоків може стати способом утримати безплатний доступ, водночас збільшивши доходи компанії.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що штучні інтелекти зіграли в покер. Хто переміг.

Також "Коментарі" писали, що ChatGPT та Gemini підсіли на азартні ігри.