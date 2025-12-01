logo

Главная Новости HI-tech технологии OpenAI готовится запустить рекламу в ChatGPT: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

OpenAI готовится запустить рекламу в ChatGPT: что известно

В бета-версии ChatGPT для Android нашли упоминания о рекламных функциях. OpenAI может готовиться к запуску рекламы в чате.

1 декабря 2025, 10:40
Автор:
avatar

Slava Kot

OpenAI может быть на пороге внедрения рекламы в ChatGPT. Об этом свидетельствуют новые находки в бета-версии Android-приложения. Австрийский инженер-программист Тибор Блахо обнаружил в тестовом сборнике программы ряд строк кода, прямо упоминающих рекламные функции. Среди них "функция рекламы", "поисковая реклама" и "контент-витрина", что может намекать на новый формат монетизации.

OpenAI готовится запустить рекламу в ChatGPT: что известно

OpenAI готовит к запуску рекламы в ChatGPT. Фото из открытых источников

Бета-версия ChatGPT с индексом 1.2025.329, где содержатся упомянутые элементы рекламы, пока не доступна для широкой публики. Однако сам факт их появления в официальном коде свидетельствует, что компания может готовиться к тестированию рекламных блоков в чате.

Информация о потенциальном запуске рекламы появилась не в первый раз. В начале месяца The Information сообщила, что OpenAI рассматривает возможность показа рекламы на основе чатов пользователей или данных по их памяти в ChatGPT. Ранее генеральный директор компании Сэм Альтман также намекал на потенциальную интеграцию рекламы, но избегал категорических заявлений.

Выступая в Гарвардской бизнес-школе Альтман отмечал, что формат рекламы в продуктах с ИИ является "уникальным вызовом", а внедрение таких моделей монетизации он назвал "крайним мероприятием". В подкасте OpenAI он повторил, что компания "не против рекламы как таковой", однако не определилась с оптимальным способом ее интеграции.

Хотя пока неизвестно, в какой именно части ChatGPT может появиться реклама, эксперты предполагают, что изменения коснутся, прежде всего, бесплатного тарифа. У него уже есть ограничения на количество сообщений, доступ к памяти и расширенному мышлению. Добавление рекламных блоков может стать способом удержать бесплатный доступ, увеличив доходы компании.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что искусственные интеллекты сыграли в покере. Кто победил.

Также "Комментарии" писали, что ChatGPT и Gemini подсели на азартные игры.



Источник: https://www.engadget.com/ai/code-suggests-that-openai-may-be-close-to-introducing-ads-for-chatgpt-172511090.html?src=rss
