OpenAI готовится запустить рекламу в ChatGPT: что известно

OpenAI может быть на пороге внедрения рекламы в ChatGPT. Об этом свидетельствуют новые находки в бета-версии Android-приложения. Австрийский инженер-программист Тибор Блахо обнаружил в тестовом сборнике программы ряд строк кода, прямо упоминающих рекламные функции. Среди них "функция рекламы", "поисковая реклама" и "контент-витрина", что может намекать на новый формат монетизации.

OpenAI готовит к запуску рекламы в ChatGPT. Фото из открытых источников

Бета-версия ChatGPT с индексом 1.2025.329, где содержатся упомянутые элементы рекламы, пока не доступна для широкой публики. Однако сам факт их появления в официальном коде свидетельствует, что компания может готовиться к тестированию рекламных блоков в чате.

Информация о потенциальном запуске рекламы появилась не в первый раз. В начале месяца The Information сообщила, что OpenAI рассматривает возможность показа рекламы на основе чатов пользователей или данных по их памяти в ChatGPT. Ранее генеральный директор компании Сэм Альтман также намекал на потенциальную интеграцию рекламы, но избегал категорических заявлений.

Выступая в Гарвардской бизнес-школе Альтман отмечал, что формат рекламы в продуктах с ИИ является "уникальным вызовом", а внедрение таких моделей монетизации он назвал "крайним мероприятием". В подкасте OpenAI он повторил, что компания "не против рекламы как таковой", однако не определилась с оптимальным способом ее интеграции.

Хотя пока неизвестно, в какой именно части ChatGPT может появиться реклама, эксперты предполагают, что изменения коснутся, прежде всего, бесплатного тарифа. У него уже есть ограничения на количество сообщений, доступ к памяти и расширенному мышлению. Добавление рекламных блоков может стать способом удержать бесплатный доступ, увеличив доходы компании.

