Можна спілкуватися спільно з командою чи колегами: у ChatGPT з’явилася групові чати

У кількох країнах веб-версія ChatGPT поповнилась новою функцією – там з’явилися групові чати, до яких можна запрошувати інших користувачів за посиланням. Таким чином з’явилась можливість працювати із чатом спільно з колегам чи іншими групами.

У ChatGPT запускають нові функції. Фото: з відкритих джерел

При цьому поведінку чат-бота можна налаштовувати під конкретну розмову та додати власні інструкції ChatGPT, які діятимуть лише в межах цього чату, повідомив у мережі Х програміст Тібор Блахо.

Можна, наприклад, вибрати, відповідатиме бот автоматично, чи лише коли його згадують інші учасники спілкування.

"Користувацькі інструкції для групових чатів відокремлені від користувацьких інструкцій для вашого особистого ChatGPT. Ваша особиста пам'ять ChatGPT ніколи не використовується в групових чатах", — зазначив програміст.

Серед додаткових функцій ChatGPT помітили також можливості додавання реакцій, відповіді на повідомлення, індикатор набору тексту. Окрім того, можна скаржитися на користувачів, завантажувати файли, створювати зображень і здійснювати пошук у мережі.

Нові функції поки тестують у кількох країнах, пізніше обіцяють їх глобальний реліз.

