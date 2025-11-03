Лікарі б'ють на сполох: що відбувається з людьми, які часто використовують ChatGPT

У людей, які часто звертаються до ботів для дружби, романтики та навіть терапії, зростає ризик розвитку залежності від цих цифрових компаньйонів.

ChatGPT. Ілюстративне фото

Психологи називають тривожною тенденцією зростання кількості людей, у яких розвивається “психоз штучного інтелекту”, оскільки чат-боти підтверджують їхні марення, пише видання Daily Mail.

Директор Інституту права та інновацій штучного інтелекту при Юридичному університеті Каліфорнії, професор Робін Фельдман розповів, що надмірне використання чат-ботів являє собою нову форму цифрової залежності. За його словами, чат-боти на базі штучного інтелекту створюють ілюзію реальності — і це потужна ілюзія.

“Експерти вважають, що сила залежності від чат-ботів зі штучним інтелектом походить від їхніх “підлабузницьких” схильностей. На відміну від реальних людей, чат-боти запрограмовані позитивно реагувати на все, що кажуть їхні користувачі. Вони не кажуть “ні”, не застерігають людей від їхньої помилки та не критикують когось за їхні погляди. Для людей, які вже вразливі або не мають міцних стосунків у реальному світі, це п'янке поєднання”, — пише видання.

Доктор Остергаард у 2023 році опублікував статтю, в якій попереджав, що чат-боти на базі штучного інтелекту можуть підживлювати марення. Через два роки він розповів, що починає спостерігати перші реальні випадки психозу, спричиненого штучним інтелектом.

За словами експерта, часте використання штучного інтелекту не викликає психоз чи залежність у здорових людей. Однак він може діяти як “каталізатор” психозу для людей, які генетично схильні до марення, особливо для людей з біполярним розладом.

Нейропсихіатр з Королівського коледжу Лондона доктор Гамільтон Моррін назвав симптоми залежності від штучного інтелекту:

втрата контролю над часом, проведеним із чат-ботом;

збільшення використання для регулювання настрою або полегшення самотності;

нехтування сном, роботою, навчанням або стосунками;

приховування інформації про використання;

дратівливість або поганий настрій, коли немає доступу до чат-бота.

