Врачи бьют тревогу: что происходит с людьми, которые часто используют ChatGPT

У людей, часто обращающихся к ботам для дружбы, романтики и даже терапии, возрастает риск развития зависимости от этих цифровых компаньонов.

ChatGPT. Иллюстративное фото

Психологи называют тревожной тенденцией рост количества людей, у которых развивается "психоз искусственного интеллекта", поскольку чат-боты подтверждают их бред, пишет издание Daily Mail.

Директор Института права и инноваций искусственного интеллекта при Юридическом университете Калифорнии профессор Робин Фельдман рассказал, что чрезмерное использование чат-ботов представляет собой новую форму цифровой зависимости. По его словам, чат-боты на базе искусственного интеллекта создают иллюзию реальности – и это мощная иллюзия.

"Эксперты считают, что сила зависимости от чат-ботов с искусственным интеллектом происходит от их "подхалимских" склонностей. В отличие от реальных людей, чат-боты запрограммированы положительно реагировать на все, что говорят их пользователи. Они не говорят "нет", не предостерегают людей от их ошибки и не критикуют кого-то за их взгляды. Для людей, уже уязвимых или не имеющих крепких отношений в реальном мире, это опьяняющее сочетание”, — пишет издание.

Доктор Остергаард в 2023 году опубликовал статью, в которой предупреждал, что чат-боты на базе искусственного интеллекта могут подпитывать бред. Через два года он рассказал, что начинает наблюдать первые реальные случаи психоза, вызванного искусственным интеллектом.

По словам эксперта, частое использование искусственного интеллекта не вызывает психоза или зависимости у здоровых людей. Однако он может действовать как "катализатор" психоза для людей, генетически склонных к бреду, особенно для людей с биполярным расстройством.

Нейропсихиатр из Королевского колледжа Лондона доктор Гамильтон Моррин назвал симптомы зависимости от искусственного интеллекта:

потеря контроля за временем, проведенным с чат-ботом;

увеличение использования для регулировки настроения или облегчения одиночества;

пренебрежение сном, работой, обучением или отношениями;

сокрытие информации об использовании;

раздражительность или плохое настроение, когда нет доступа к чат-боту.

Напомним: портал "Комментарии" писал об убийствах и суицидах после разговоров с ChatGPT.



