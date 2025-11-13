Скільки українців постійно користуються штучним інтелектом: у Мінцифри здивували свіжими даними

Перший віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оприлюднив результати дослідження, проведеного Дія.Освіта за підтримки швейцарсько-української Програми EGAP.

Згідно з ними, в Україні 42% дорослих та 70% підлітків уже користуються штучним інтелектом на постійній основі. Вони генерують тексти, шукають інформацію, вчаться чи працюють за допомогою ШІ.

Водночас принаймні половина дорослих і 76% підлітків хоча б раз ухвалювали рішення, спираючись на результати роботи зі штучним інтелектом.

"Україна прагне бути серед лідерів за практичним упровадженням штучного інтелекту — і ця амбіція вже живе на національному рівні", — зазначив Федоров.

Перший віцепрем’єр також нагадав, що на платформі Дія.Освіта створено окремий розділ "Штучний інтелект", де розміщено 11 освітніх матеріалів. Це як короткі відео, так і повноцінні курси.

"Ми запустили першого у світі АІ-асистента, який надає державні послуги, впроваджуємо ШІ в державні сервіси та рухаємося до Agentic State, де отримати послугу можна просто голосовим повідомленням у чаті. Зробимо Україну АІ-friendly державою", — додав Федоров.

