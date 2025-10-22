Суперінтелект лякає світ: понад 800 відомих людей виступили за заборону розробки

Мільярдери, експосадовці, лауреати Нобелівської премії та члени британської королівської сім’ї виступають проти розробки суперінтелекту.

Суперінтелект. Ілюстративне фото

Відповідну заяву проти розробки систем штучного інтелекту, “розумніших за більшість людей” підписали понад 800 відомих людей, пише видання Forbes.

Зазначається, що заяву підтримали серед інших герцог і герцогиня Сассекські Гаррі та Меган, мільярдер Річард Бренсон, співзасновник Apple Стів Возняк, а також праві медійні діячі Стів Беннон і Гленн Бек. Проти суперінтелекту, як пише видання, виступили і лауреати Нобелівської премії Джеффрі Гінтон і Йошуа Бенджіо (відомі як “хрещені батьки ШI”), ексголова Об’єднаного комітету начальників штабів Майкл Маллен, ексрадник із нацбезпеки США Сьюзан Райс та дослідник Стюарт Рассел.

Йошуа Бенджіо заявив: “Фронтові ШI-системи можуть перевершити людей у когнітивних задачах за кілька років. Нам потрібен науковий підхід до створення безпечних систем і більша роль громадськості в цих рішеннях”.

Стюарт Рассел уточнив, що петиція потребує не повної заборони, а “достатніх заходів безпеки”.

За даними опитування Gallup, проведеного у вересні 2025 року, 80% американців підтримують правила безпеки ШI, навіть якщо це сповільнить розвиток (9% – за прискорення). Опитування FLI виявило, що 64% вважають суперінтелект небезпечним, якщо не доведено його контроль.

Зазначається, що нині кілька провідних технологічних компаній і стартапів у сфері штучного інтелекту, включаючи OpenAI, Meta та Google, ведуть запеклу конкуренцію за те, щоб першими створити “суперінтелект” або “загальний штучний інтелект”.

