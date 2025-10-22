Суперинтеллект пугает мир: более 800 известных людей выступили за запрет разработки

Миллиардеры, экс-чиновники, лауреаты Нобелевской премии и члены британской королевской семьи выступают против разработки суперинтеллекта.

Суперинтеллект. Иллюстративное фото

Соответствующее заявление против разработки систем искусственного интеллекта, "умнее большинства людей" подписали более 800 известных людей, пишет издание Forbes.

Отмечается, что заявление поддержали среди других герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган, миллиардер Ричард Брэнсон, соучредитель Apple Стив Возняк, а также правые медийные деятели Стив Беннон и Гленн Бек. Против суперинтеллекта, как пишет издание, выступили и лауреаты Нобелевской премии Джеффри Гинтон и Йошуа Бенджио (известные как "крестные родители ИИ"), экспредседатель Объединенного комитета начальников штабов Майкл Маллен, эксрадник по нацбезопасности США Сьюзан Райс и исследователь.

Йошуа Бенджио заявил: "Фронтовые ШИ-системы могут превзойти людей в когнитивных задачах за несколько лет. Нам нужен научный подход к созданию безопасных систем и большая роль общественности в этих решениях".

Стюарт Рассел уточнил, что петиция требует не полного запрета, а "достаточных мер безопасности".

По данным опроса Gallup, проведенного в сентябре 2025 года, 80% американцев поддерживают правила безопасности ИИ, даже если это замедлит развитие (9% – за ускорение). Опрос FLI выявил, что 64% считают суперинтеллект опасным, если не доказан его контроль.

Отмечается, что в настоящее время несколько ведущих технологических компаний и стартапов в сфере искусственного интеллекта, включая OpenAI, Meta и Google, ведут ожесточенную конкуренцию за то, чтобы первыми создать "суперинтеллект" или "общий искусственный интеллект".

