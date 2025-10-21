Конкурент Google Chrome: що відомо про веббраузер від OpenAI

У компанії OpenAI заявили у вівторок, що представляють власний веббраузер Atlas. Тож ChatGPT конкуруватиме з Google, оскільки все більше користувачів Інтернету покладаються на штучний інтелект, шукаючи відповіді на свої запитання, пише видання NBC News.

OpenAI. Ілюстративне фото

“OpenAI заявила, що ChatGPT вже має понад 800 мільйонів користувачів, але багато з них отримують його безкоштовно. Компанія із Сан-Франциско втрачає більше грошей, ніж заробляє, і шукає способи отримати прибуток”, — пише видання.

В OpenAI заявили, що Atlas буде запущено у вівторок на ноутбуках Apple з macOS, а пізніше з'явиться на Windows від Microsoft, операційній системі iOS від Apple та телефонній системі Android від Google. ключовою відмінністю Atlas є те, що він побудований на основі генеративного чат-бота ChatGPT.

Це означає, що користувачі зможуть отримати доступ до ChatGPT для створення резюме, поставити запитання та виконувати завдання під час навігації будь-якою сторінкою в Інтернеті.

Браузер OpenAI, як пише видання, зіткнеться з непростим викликом проти Chrome, яким користується близько 3 млрд користувачів по всьому світу.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що OpenAI заявила, що планує впровадити батьківський контроль, а деякі конфіденційні розмови переправлятиме до моделей міркування, таких як GPT-5. Зміни планують запровадити протягом місяця.

Такі рішення ухвалили через трагічні випадки, які сталися після обговорень із ChatGPT. OpenAI, як пише видання, визнала, що її системи безпеки мають недоліки, особливо під час довгих бесід.



