Конкурент Google Chrome: что известно о веб-браузере от OpenAI

В компании OpenAI заявили во вторник, что представляют свой веб-браузер Atlas. ChatGPT будет конкурировать с Google, поскольку все больше пользователей Интернета полагаются на искусственный интеллект, ища ответы на свои вопросы, пишет издание NBC News.

OpenAI. Иллюстративное фото

"OpenAI заявила, что ChatGPT уже имеет более 800 миллионов пользователей, но многие получают его бесплатно. Компания из Сан-Франциско теряет больше денег, чем зарабатывает, и ищет способы получить прибыль", — пишет издание.

В OpenAI заявили, что Atlas будет запущен во вторник на ноутбуках Apple с MacOS, а позже появится на Windows от Microsoft, операционной системе iOS от Apple и телефонной системе Android от Google. Ключевым отличием Atlas является то, что он построен на основе генеративного чат-бота ChatGPT.

Это означает, что пользователи смогут получить доступ к ChatGPT для создания резюме, задать вопросы и выполнять задачи во время навигации на любой странице в Интернете.

Браузер OpenAI, как пишет издание, столкнется с непростым вызовом против Chrome, которым пользуется около 3 млрд пользователей по всему миру.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что OpenAI заявила, что планирует внедрить родительский контроль, а некоторые конфиденциальные разговоры будут переправляться в модели соображений, таких как GPT-5. Изменения планируется ввести в течение месяца.

Такие решения приняли из-за трагических случаев после обсуждений с ChatGPT. OpenAI, как пишет издание, признала, что ее системы безопасности имеют недостатки, особенно во время долгих бесед.



