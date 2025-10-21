logo

Конкурент Google Chrome: что известно о веб-браузере от OpenAI
commentss НОВОСТИ Все новости

Конкурент Google Chrome: что известно о веб-браузере от OpenAI

OpenAI запускает веб-браузер, конкурирующий с Google Chrome

21 октября 2025, 22:44
Автор:
Кречмаровская Наталия

В компании OpenAI заявили во вторник, что представляют свой веб-браузер Atlas. ChatGPT будет конкурировать с Google, поскольку все больше пользователей Интернета полагаются на искусственный интеллект, ища ответы на свои вопросы, пишет издание NBC News.

Конкурент Google Chrome: что известно о веб-браузере от OpenAI

OpenAI. Иллюстративное фото

"OpenAI заявила, что ChatGPT уже имеет более 800 миллионов пользователей, но многие получают его бесплатно. Компания из Сан-Франциско теряет больше денег, чем зарабатывает, и ищет способы получить прибыль", — пишет издание.

В OpenAI заявили, что Atlas будет запущен во вторник на ноутбуках Apple с MacOS, а позже появится на Windows от Microsoft, операционной системе iOS от Apple и телефонной системе Android от Google. Ключевым отличием Atlas является то, что он построен на основе генеративного чат-бота ChatGPT.

Это означает, что пользователи смогут получить доступ к ChatGPT для создания резюме, задать вопросы и выполнять задачи во время навигации на любой странице в Интернете.

Браузер OpenAI, как пишет издание, столкнется с непростым вызовом против Chrome, которым пользуется около 3 млрд пользователей по всему миру.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что OpenAI заявила, что планирует внедрить родительский контроль, а некоторые конфиденциальные разговоры будут переправляться в модели соображений, таких как GPT-5. Изменения планируется ввести в течение месяца.

Такие решения приняли из-за трагических случаев после обсуждений с ChatGPT. OpenAI, как пишет издание, признала, что ее системы безопасности имеют недостатки, особенно во время долгих бесед.




Источник: https://www.nbcnews.com/tech/tech-news/openai-launches-web-browser-compete-google-chrome-rcna238959
