Конкурент Google Chrome: что известно о веб-браузере от OpenAI

Кречмаровская Наталия
В компании OpenAI заявили во вторник, что представляют свой веб-браузер Atlas. ChatGPT будет конкурировать с Google, поскольку все больше пользователей Интернета полагаются на искусственный интеллект, ища ответы на свои вопросы, пишет издание NBC News.
OpenAI. Иллюстративное фото
В OpenAI заявили, что Atlas будет запущен во вторник на ноутбуках Apple с MacOS, а позже появится на Windows от Microsoft, операционной системе iOS от Apple и телефонной системе Android от Google. Ключевым отличием Atlas является то, что он построен на основе генеративного чат-бота ChatGPT.
Это означает, что пользователи смогут получить доступ к ChatGPT для создания резюме, задать вопросы и выполнять задачи во время навигации на любой странице в Интернете.
Браузер OpenAI, как пишет издание, столкнется с непростым вызовом против Chrome, которым пользуется около 3 млрд пользователей по всему миру.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что OpenAI заявила, что планирует внедрить родительский контроль, а некоторые конфиденциальные разговоры будут переправляться в модели соображений, таких как GPT-5. Изменения планируется ввести в течение месяца.
Такие решения приняли из-за трагических случаев после обсуждений с ChatGPT. OpenAI, как пишет издание, признала, что ее системы безопасности имеют недостатки, особенно во время долгих бесед.