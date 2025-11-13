Сколько украинцев постоянно пользуются искусственным интеллектом: в Минцифре удивили свежими данными

Первый вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров обнародовал результаты исследования, проведенного Дія.Освіта при поддержке швейцарско-украинской Программы EGAP.

Искусственный интеллект. Фото: из открытых источников

Согласно им, в Украине 42% взрослых и 70% подростков уже пользуются искусственным интеллектом на постоянной основе. Они генерируют тексты, ищут информацию, учатся или работают с помощью ИИ.

В то же время, по меньшей мере, половина взрослых и 76% подростков хотя бы раз принимали решения, опираясь на результаты работы с искусственным интеллектом.

"Украина стремится быть среди лидеров по практическому внедрению искусственного интеллекта – и эта амбиция уже живет на национальном уровне", — отметил Федоров.

Первый вице-премьер также напомнил, что на платформе Дія.Освіта создан отдельный раздел "Искусственный интеллект", где размещено 11 образовательных материалов. Это как краткие видео, так и полноценные курсы.

"Мы запустили первого в мире АІ-ассистента, оказывающего государственные услуги, внедряем ИИ в государственные сервисы и двигаемся в Agentic State, где получить услугу можно просто голосовым сообщением в чате. Сделаем Украину АІ-friendly государством", – добавил Федоров.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал, что миллиардеры, чиновники, лауреаты Нобелевской премии и члены британской королевской семьи выступают против разработки суперинтеллекта. В общей сложности заявление против разработки систем искусственного интеллекта, "умнее большинства людей" подписали более 800 известных людей.

В настоящее время несколько ведущих технологических компаний и стартапов в сфере искусственного интеллекта, включая OpenAI, Meta и Google, ведут ожесточенную конкуренцию за то, чтобы первыми создать "суперинтеллект" или "общий искусственный интеллект".