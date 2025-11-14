Можно общаться совместно с командой или коллегами: у ChatGPT появились групповые чаты

В нескольких странах веб-версия ChatGPT пополнилась новой функцией – там появились групповые чаты, в которые можно приглашать других пользователей по ссылке. Таким образом, появилась возможность работать с чатом совместно с коллегами или другими группами.

В ChatGPT запускаются новые функции. Фото: из открытых источников

При этом поведение чат-бота можно настраивать под конкретный разговор и добавить инструкции ChatGPT, которые будут действовать только в рамках этого чата, сообщил в сети Х программист Тибор Блахо.

Можно, например, выбрать, будет ли отвечать бот автоматически, или только когда его упоминают другие участники общения.

"Пользовательские инструкции для групповых чатов отделены от пользовательских инструкций для вашего личного ChatGPT. Ваша личная память ChatGPT никогда не используется в групповых чатах", – отметил программист.

Среди дополнительных функций ChatGPT были замечены возможности добавления реакций, ответа на сообщения, индикатор набора текста. Кроме того, можно жаловаться на пользователей, загружать файлы, создавать изображения и производить поиск в сети.

Новые функции пока тестируют в ряде стран, позже обещают их глобальный релиз.

