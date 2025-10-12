Кінець світу наближається: чому мільярдери будують собі бункери по всьому світу

Мільярдери активно інвестують у власні підземні укриття та бункери, готуючись до потенційного апокаліпсиса. Відомі технологічні лідери, серед яких Марк Цукерберг, Рід Гоффман та Ілля Суцкевер, приділяють цьому особливу увагу, створюючи спеціальні комплекси з автономним енергопостачанням, продовольством та безпечними укриттями.

Мільярдери будують бункери через страх перед кінцем світу. Фото з відкритих джерел

Марк Цукерберг ще у 2014 році розпочав роботи над ранчо Koolau на гавайському острові Кауаї площею 1400 акрів. Проєкт включає підземне укриття площею близько 5000 квадратних футів, яке Цукерберг називає "невеликим підвалом". Роботи ведуться під суворим NDA, а двометрова стіна оберігає комплекс від сторонніх поглядів.

Попри заперечення мільярдера щодо "бункера для судного дня", сусіди та журналісти відзначають, що придбані ним об’єкти в Пало-Альто можуть слугувати підземним сховищем площею 7000 квадратних футів.

Цукерберг лише один з багатьох мільярдерів, які мають запасний план на випадок кінця світу. Наприклад співзасновник LinkedIn Рід Гоффман публічно говорив про "страхування від апокаліпсиса", зазначаючи, що приблизно половина надбагатих людей шукають нерухомість у місцях подібних до Нової Зеландії для потенційних секретних бункерів.

Крім можливої глобальної війни, чи епідемії, розвиток штучного інтелекту став ще однією причиною тривог серед мільярдерів і провідних науковців.

Співзасновник OpenAI Ілля Суцкевер висловлював занепокоєння, що людство наближається до створення штучного інтелекту, здатного досягти рівня людського розуму. Він пропонував облаштувати підземне сховище для провідних науковців компанії до запуску таких технологій.

Схожі побоювання висловлюють і інші технологічні лідери. Керівник OpenAI Сем Альтман вважає появу потужного ШІ неминучою, а співзасновник DeepMind Деміс Хассабіс прогнозує його запуск у найближчі 5–10 років.

Тим часом експерти в галузі інформатики наголошують, що технологія ще далека від справжнього людського інтелекту, а контроль і безпечне використання ШІ залишаються ключовими питаннями для всього світу.

Інтерес мільярдерів до бункерів і автономних укриттів, поєднаний зі стрімким розвитком ШІ, відображає зростаючий страх перед потенційними глобальними катастрофами. Від війни і зміни клімату до технологічного апокаліпсиса, багатії інвестують у власну безпеку, залишаючи суспільство роздумувати про ризики і підготовку до майбутнього.

