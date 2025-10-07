"Я вас попереджав, а ви не слухали": Кемерон озвучив тривожний прогноз на майбутнє

Легендарний режисер Джеймс Кемерон, автор культового фільму "Термінатор", звернувся до людства з попередженням. На думку Кемерона, сучасний розвиток штучного інтелекту стрімко наближає нас до небезпечної межі, за якою технології можуть вийти з-під контролю, а людство постане перед загрозою зникнення.

Джеймс Кемерон. Фото з відкритих джерел

Джеймс Кемерон в інтерв’ю канадському телеканалу CTV News зізнався, що з тривогою спостерігає за тим, як штучний інтелект стає дедалі потужнішим, а держави змагаються за лідерство у його розвитку.

"Я попереджав вас, хлопці, ще у 1984 році, а ви не послухали", — сказав Кемерон, посилаючись на сюжет свого фільму "Термінатор".

Кемерон погодився з експертами, які останніми місяцями все частіше закликають до суворого контролю над штучним інтелектом. Режисер переконаний, що головна небезпека полягає у використанні ШІ у військових цілях.

"Я думаю, що найбільшою небезпекою є перетворення штучного інтелекту на зброю. Я думаю, що ми потрапимо в еквівалент гонки ядерних озброєнь зі штучним інтелектом, і якщо ми його не створимо, інші хлопці точно його створить, і тоді ситуація загостриться", — попередив Кемерон.

Режисер також застеріг, що використання ШІ на полі бою може призвести до того, що рішення про життя і смерть ухвалюватимуть машини без участі людини.

"Ви можете уявити собі штучний інтелект у військових операціях, де комп’ютери воюють між собою зі швидкістю, з якою люди просто не встигають втрутитися. І тоді вже не буде можливості для деескалації", — прогнозує Кемерон.

У фільмі "Термінатор" 1984 року Кемерон описав сценарій, коли система штучного інтелекту Skynet, створена для оборони, усвідомила себе і вирішила, що людство становить загрозу її існуванню. Результатом став глобальний ядерний удар по Землі та війна машин проти людей.

