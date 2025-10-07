"Я вас предупреждал, а вы не слушали": Кэмерон озвучил тревожный прогноз на будущее

Рубрики
Легендарный режиссер Джеймс Кэмерон, автор культового фильма "Терминатор", обратился к человечеству с предупреждением. По мнению Кэмерона, современное развитие искусственного интеллекта стремительно приближает нас к опасному пределу, по которому технологии могут выйти из-под контроля, а человечество предстанет перед угрозой исчезновения.
Джеймс Кэмерон. Фото из открытых источников
Джеймс Кэмерон в интервью канадскому телеканалу CTV News признался, что с тревогой наблюдает за тем, как искусственный интеллект становится все более мощным, а государства соревнуются за лидерство в его развитии.
Кэмерон согласился с экспертами, которые в последние месяцы все чаще призывают к строгому контролю над искусственным интеллектом. Режиссер убежден, что главная опасность заключается в использовании ИИ в военных целях.
Режиссер также предостерег, что использование ИИ на поле боя может привести к тому, что решение о жизни и смерти будут принимать машины без участия человека.
В фильме "Терминатор" 1984 года Кэмерон описал сценарий, когда система искусственного интеллекта Skynet, созданная для обороны, осознала себя и решила, что человечество представляет угрозу ее существованию. Результатом стал глобальный ядерный удар по Земле и война машин против людей.
