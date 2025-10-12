Конец света близится: почему миллиардеры строят себе бункеры по всему миру

Миллиардеры активно инвестируют в собственные подземные укрытия и бункеры, готовясь к потенциальному апокалипсису. Известные технологические лидеры, среди которых Марк Цукерберг, Рид Гоффман и Илья Суцкевер, уделяют этому особое внимание, создавая специальные комплексы с автономным энергоснабжением, продовольствием и безопасными укрытиями.

Миллиардеры строят бункеры из-за страха перед концом света. Фото из открытых источников

Марк Цукерберг еще в 2014 году приступил к работе над ранчо Koolau на гавайском острове Кауаи площадью 1400 акров. Проект включает в себя подземное укрытие площадью около 5000 квадратных футов, которое Цукерберг называет "небольшим подвалом". Работы ведутся под строгим NDA, а двухметровая стена предохраняет комплекс от посторонних взглядов.

Несмотря на возражения миллиардера по поводу "бункера для судного дня", соседи и журналисты отмечают, что приобретенные им объекты в Пало-Альто могут служить подземным хранилищем площадью 7000 квадратных футов.

Цукерберг лишь один из многих миллиардеров, имеющих запасный план на случай конца света. Например, соучредитель LinkedIn Рид Гоффман публично говорил о "страховании от апокалипсиса", отмечая, что примерно половина сверхбогатых людей ищут недвижимость в местах подобных Новой Зеландии для потенциальных секретных бункеров.

Кроме возможной глобальной войны или эпидемии, развитие искусственного интеллекта стало еще одной причиной тревог среди миллиардеров и ведущих ученых.

Соучредитель OpenAI Илья Суцкевер выражал обеспокоенность, что человечество близится к созданию искусственного интеллекта, способного достичь уровня человеческого разума. Он предлагал обустроить подземное хранилище для ведущих ученых компании для запуска таких технологий.

Сходные опасения выражают и другие технологические лидеры. Руководитель OpenAI Сэм Альтман считает появление мощного ИИ неизбежным, а соучредитель DeepMind Демис Хассабис прогнозирует его запуск в ближайшие 5–10 лет.

Между тем эксперты в области информатики отмечают, что технология еще далека от подлинного человеческого интеллекта, а контроль и безопасное использование ИИ остаются ключевыми вопросами для всего мира.

Интерес миллиардеров к бункерам и автономным укрытиям из-за стремительного развития ИИ, отражает растущий страх перед потенциальными глобальными катастрофами. От войны и изменения климата до технологического апокалипсиса, богачи инвестируют в собственную безопасность, оставляя общество размышлять о рисках и подготовке к будущему.

