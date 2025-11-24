Ілон Маск показав майбутнє людства: без грошей, роботи та бідності (ВІДЕО)

Ілон Маск опублікував відео, створене за допомогою штучного інтелекту, у якому показав, яким він бачить повсякденне життя, коли людиноподібні роботи стануть звичними у кожному домі та на кожній роботі. У короткому кліпі показаний робот Optimus від Tesla, який вже кілька років перебуває у розробці. Також Маск розповів про майбутнє для людей без грошей та роботи.

Ілон Маск показав майбутнє людства з роботами

Ілон Маск у 38-секундному відео показав, як робот Optimus виконує низку завдань, які сьогодні потребують участі людини, зокрема працює на будівельному майданчику, бере участь у спарингу з дзюдо, надає першу допомогу, готує їжу та грає в казино.

Паралельно у відео з’являються образи "роботів-інфлюенсерів", які знімають контент на вулиці чи пляжі, що слугує натяком на те, що технологія може стати не лише корисною, а й популярною у масовій культурі.

Невдовзі після публікації відео Маск виступив на американо-саудівському інвестиційному форумі, де заявив, що в майбутньому більшість людей працюватиме лише за бажанням. На його думку, робототехніка настільки розвинеться, що люди зможуть дозволити собі відмовитися від примусової праці.

Він порівняв майбутню роботу з вирощуванням овочів. Хоч покупка у магазині швидша і легша, але багато хто все одно обирає город, бо це приносить задоволення.

"Це буде як грати в спорт, відеогру чи щось подібне. Так само ви можете піти в магазин і просто купити трохи овочів, або ж виростити овочі у себе на подвір’ї. Ось така й буде робота, необов’язкова", — сказав Маск.

Маск також припустив, що у світі тотальної автоматизації гроші можуть перестати відігравати ключову роль.

"Я думаю, що якщо ми протримаємось достатньо довго, припускаючи подальше вдосконалення штучного інтелекту та робототехніки, що здається ймовірним, гроші перестануть бути актуальними в якийсь момент у майбутньому", — вважає Маск.

Мільярдер додав, що людиноподібні роботи стануть найбільшою індустрією в історії, яка перевершить ринок смартфонів, "тому що кожен захоче мати такого". Крім того, за його словами, поширення роботів здатне повністю викорінити бідність.

