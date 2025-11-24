logo

Главная Новости HI-tech технологии Илон Маск показал будущее человечества: без денег, работы и нищеты (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Илон Маск показал будущее человечества: без денег, работы и нищеты (ВИДЕО)

Илон Маск опубликовал видео о будущем человечества с работами Optimus и заявил, что работа станет необязательной, а деньги потеряют значение.

24 ноября 2025, 23:20
Автор:
avatar

Slava Kot

Илон Маск показал будущее человечества: без денег, работы и нищеты (ВИДЕО)

Илон Маск показал будущее человечества с работами

Илон Маск опубликовал видео, созданное с помощью искусственного интеллекта, в котором показал, как он видит повседневную жизнь, когда человекообразные работы станут привычными в каждом доме и каждой работе. В коротком клипе показан робот Optimus от Tesla, уже несколько лет находящийся в разработке. Также Маск рассказал о будущем для людей без денег и работы.

Илон Маск в 38-секундном видео показал, как робот Optimus выполняет ряд задач, которые сегодня нуждаются в участии человека, в том числе работает на строительной площадке, принимает участие в спарринге по дзюдо, оказывает первую помощь, готовит еду и играет в казино.

Параллельно в видео появляются образы "роботов-инфлюэнсеров", которые снимают контент на улице или пляже, что служит намеком на то, что технология может стать не только полезной, но и популярной в массовой культуре.

Вскоре после публикации видео Маск выступил на американо-саудовском инвестиционном форуме, где заявил, что в будущем большинство людей будет работать только по желанию. По его мнению, робототехника настолько разовьется, что люди смогут позволить себе отказаться от принудительного труда.

Он сравнил будущую работу с выращиванием овощей. Хоть покупка в магазине быстрее и легче, но многие все равно выбирают огород, потому что это доставляет удовольствие.

"Это будет как играть в спорт, видеоигру или что-то подобное. Так же вы можете пойти в магазин и просто купить немного овощей, или вырастить овощи у себя во дворе. Вот такая и будет работа, необязательная", — сказал Маск.

Маск также предположил, что в мире тотальной автоматизации деньги могут перестать играть ключевую роль.

"Я думаю, что если мы продержимся достаточно долго, предполагая дальнейшее совершенствование искусственного интеллекта и кажущейся вероятной робототехники, деньги перестанут быть актуальными в какой-то момент в будущем", — считает Маск.

Миллиардер добавил, что человекообразные работы станут самой большой индустрией в истории, которая превзойдет рынок смартфонов, "потому что каждый захочет иметь такого". Кроме того, по его словам, распространение роботов способно полностью искоренить бедность.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Маск прогнозирует, что к 2030 году смартфоны исчезнут, а их заменят устройства на базе искусственного интеллекта.

Также "Комментарии" писали, что Илон Маск предсказывает бессмертие через 20 лет.



Источник: https://x.com/elonmusk/status/1991735383974113655
