Ілон Маск прогнозує безсмертя через 20 років: яка технологія запрацює

Світ може опинитися на порозі однієї з найрадикальніших трансформацій в історії людства. Ілон Маск припустив, що протягом найближчих двох десятиліть стане можливою технологія перенесення свідомості людини в роботизоване тіло, що фактично відкриє шлях до цифрового безсмертя.

Ілон Маск прогнозує цифрове безсмертя. Фото з відкритих джерел

Ілон Маск під час зборів акціонерів Tesla 6 листопада пов’язав майбутній прорив технологій безсмертя з його власними розробками, зокрема чипами Neuralink та роботом Optimus. За словами Маска, ці технології можуть розвинутися настільки, що дозволять створити "знімок" людського розуму, який зберігатиме цифрової копії психічних процесів, пам’яті та реакцій.

На його думку, у майбутньому, цей "ментальний знімок" можна буде перенести у тіло робота.

"Це не одразу, але якщо ви скажете, що в майбутньому ви зможете, скажімо, за допомогою Neuralink отримати приблизний знімок чийогось розуму, а потім завантажити цей знімок у тіло Optimus? Я думаю, що в якийсь момент ця технологія стане можливою. І це, ймовірно, менше ніж через 20 років", — заявив Маск.

Маск визнає, що перенесена свідомість не буде повною копією особистості та неминуче відрізнятиметься через технологічні обмеження, так і через сам контекст існування в тілі робота. Проте він наголошує, що зміни являються природною частиною еволюції людини.

"Звісно, ви не будете зовсім такими ж. Ви будете трохи іншими, бо будете в тілі робота, і ментальний знімок буде неточним. Це, мабуть, буде досить близько, але не зовсім те саме. З іншого боку, ви та сама людина, якою були п'ять років тому? Ні. Я маю на увазі, що багато чого змінилося", — додав Маск.

