Илон Маск прогнозирует бессмертие через 20 лет: какая технология заработает

Мир может оказаться на пороге одной из самых радикальных трансформаций в истории человечества. Илон Маск прогнозирует, что в ближайшие два десятилетия станет возможной технология переноса сознания человека в роботизированное тело, что фактически откроет путь к цифровому бессмертию.
Илон Маск прогнозирует цифровое бессмертие. Фото из открытых источников
Илон Маск во время собрания акционеров Tesla 6 ноября связал предстоящий прорыв технологий бессмертия с его собственными разработками, в том числе чипами Neuralink и роботом Optimus. По словам Маска, эти технологии могут развиться настолько, что позволят создать "снимок" человеческого разума, сохраняющего цифровую копию психических процессов, памяти и реакций.
По его мнению, в будущем этот "ментальный снимок" можно будет перенести в тело робота.
Маск признает, что перенесенное сознание не будет полной копией личности и будет неизбежно отличаться как через технологические ограничения, так и через сам контекст существования в теле работа. Однако он отмечает, что изменения являются естественной частью эволюции человека.
