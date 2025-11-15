logo

Главная Новости HI-tech технологии Илон Маск прогнозирует бессмертие через 20 лет: какая технология заработает
Илон Маск прогнозирует бессмертие через 20 лет: какая технология заработает

Илон Маск заявил, что в течение 20 лет люди смогут загружать свой ум в роботов.

15 ноября 2025, 00:05
Автор:
avatar

Slava Kot

Мир может оказаться на пороге одной из самых радикальных трансформаций в истории человечества. Илон Маск прогнозирует, что в ближайшие два десятилетия станет возможной технология переноса сознания человека в роботизированное тело, что фактически откроет путь к цифровому бессмертию.

Илон Маск прогнозирует бессмертие через 20 лет: какая технология заработает

Илон Маск прогнозирует цифровое бессмертие. Фото из открытых источников

Илон Маск во время собрания акционеров Tesla 6 ноября связал предстоящий прорыв технологий бессмертия с его собственными разработками, в том числе чипами Neuralink и роботом Optimus. По словам Маска, эти технологии могут развиться настолько, что позволят создать "снимок" человеческого разума, сохраняющего цифровую копию психических процессов, памяти и реакций.

По его мнению, в будущем этот "ментальный снимок" можно будет перенести в тело робота.

"Это не сразу, но если вы скажете, что в будущем вы сможете, скажем, с помощью Neuralink получить приблизительный снимок чьего-то ума, а затем загрузить этот снимок в тело Optimus? Я думаю, что в какой-то момент эта технология станет возможной. И это, вероятно, меньше чем через 20 лет", — заявил Маск.

Маск признает, что перенесенное сознание не будет полной копией личности и будет неизбежно отличаться как через технологические ограничения, так и через сам контекст существования в теле работа. Однако он отмечает, что изменения являются естественной частью эволюции человека.

"Конечно, вы не будете совсем такими же. Вы будете немного другими, потому что будете в теле работа, и ментальный снимок будет неточным. Это, пожалуй, будет достаточно близко, но не совсем то же. С другой стороны, вы тот же человек, которым были пять лет назад? Нет. Я имею в виду, что многое изменилось", — добавил Маск.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илон Маск прогнозирует конец эры смартфонов спустя несколько лет. Он объяснил, что заменит телефоны в будущем.

Также "Комментарии" писал, что Маск хочет закрыть Солнце, чтобы спасти человечество от катастрофы.



Источник: https://x.com/MarioNawfal/status/1988496984672510394
